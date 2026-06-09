Каждый день для десятков тысяч польских детей дорога на уроки становится серьезным психологическим испытанием. Согласно последнему отчету Министерства образования страны, 62 % школьников знают, что такое травля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый 25-й ученик ежедневно терпит насмешки, побои или порчу вещей. Причина такой жестокости кроется в хроническом стрессе обидчиков. 60 % молодых людей живут в состоянии постоянной перегрузки, а 78 % панически боятся будущего. И эта нервозность выплескивается на более слабых.

Как итог – массовое бегство учащихся из учреждений образования. Так, в Польше число детей на домашнем обучении выросло до катастрофических 63 тысяч. Омбудсмен по правам ребенка бьет тревогу оттого, что переход на семейное образование вызван не внезапной любовью к науке, а отчаянной попыткой выжить.

Однако польское правительство, вместо того чтобы спасать детей, ударило по карману их родителей. Субвенции на надомников планируют урезать уже в следующем месяце, что для малообеспеченных семей может обернуться катастрофой.