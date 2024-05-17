В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях

Правительство Туска, пытаясь соответствовать демократическим идеалам, продолжает накалять общество. Так, в варшавской мэрии запретили носить религиозные символы в госучреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь атрибутика, относящаяся к определенной религии или убеждениям и помещенная, например, на стенах или столах сотрудников, не может быть размещена в помещениях столичного офиса, открытых для публики, и во время служебных мероприятий. При этом чиновников призывают чаще использовать безличные формы и гендерно-нейтральную терминологию.

Рафал Тшасковский, мэр Варшавы:

Варшава – первый город в Польше, запретивший ношение крестов в столичных офисах. Чиновникам запрещено размещать религиозные символы на своих столах.