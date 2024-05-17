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В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях

17 мая 2024 19:50
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Правительство Туска, пытаясь соответствовать демократическим идеалам, продолжает накалять общество. Так, в варшавской мэрии запретили носить религиозные символы в госучреждениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях-1

Теперь атрибутика, относящаяся к определенной религии или убеждениям и помещенная, например, на стенах или столах сотрудников, не может быть размещена в помещениях столичного офиса, открытых для публики, и во время служебных мероприятий. При этом чиновников призывают чаще использовать безличные формы и гендерно-нейтральную терминологию.

В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях-4

Рафал Тшасковский, мэр Варшавы:
Варшава первый город в Польше, запретивший ношение крестов в столичных офисах. Чиновникам запрещено размещать религиозные символы на своих столах.

В Варшаве чиновникам запретили носить религиозные символы в госучреждениях-7

Такое решение вызвало шквал негодования среди местных жителей. Запрет религии в стране, где подавляющее большинство населения исповедует христианство, приведет к резкому росту недовольства избирателей. Многие польские издания уже раскритиковали главу города, назвав его решение недемократичным и варварским.

# Международная политика # Рафал Тшасковский

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