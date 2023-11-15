Полиция Австралии раскрыла крупный криминальный синдикат в ходе масштабной спецоперации

Полиция Австралии проводит одну из самых масштабных в истории страны спецопераций против преступных группировок. В ней участвуют более 500 правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они задержали около 30 человек, подозреваемых в торговле оружием и отмывании денег. Раскрыт один из крупнейших международных криминальных синдикатов, действовавших на территории Австралии. В ходе обыска в домах подозреваемых найдены две тонны наркотиков, десятки единиц огнестрельного оружия, почти 3,5 миллиона долларов наличными, украшения и люксовые машины на миллионы долларов.