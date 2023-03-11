Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

Создатель частной военной компании «Вагнер» Пригожин заявил, что будет бороться за пост президента Украины в следующем году. Такую информацию распространила его пресс-служба через видеоролик в Telegram.

На видео Пригожин говорит о том, что принял решение вступить в конкуренцию с Зеленским и Порошенко, а также о политических амбициях, которые у него появились на фоне происходящего. Основатель ЧВК отметил, что в случае победы на президентских выборах, в снарядах не будет необходимости.