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Основатель ЧВК «Вагнер» решил баллотироваться в президенты Украины в 2024 году

11 марта 2023 13:50
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Создатель частной военной компании «Вагнер» Пригожин заявил, что будет бороться за пост президента Украины в следующем году. Такую информацию распространила его пресс-служба через видеоролик в Telegram.

На видео Пригожин говорит о том, что принял решение вступить в конкуренцию с Зеленским и Порошенко, а также о политических амбициях, которые у него появились на фоне происходящего. Основатель ЧВК отметил, что в случае победы на президентских выборах, в снарядах не будет необходимости.

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# Международная политика # Евгений Пригожин # Владимир Зеленский # Петр Порошенко

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