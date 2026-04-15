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Вэнс призвал Папу Римского быть осторожнее в высказываниях

15 апреля 2026 13:25
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Вэнс призвал Папу Римского быть осторожнее в высказываниях-0

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс обратился с призывом к Папе Римскому Льву XIV, а также к католическому духовенству осторожно высказываться, комментируя «теологические вопросы». Об этом пишет ТАСС.

Вэнс отметил важность соблюдения Папой Римским осторожности при обсуждении теологических вопросов. В ходе таких разговоров, отметил он, необходимо удостовериться, что все заявления основаны «на истине». Роль Папы Римского – «проповедовать евангелие», – сказал политик.

Ранее Лев XIV выразил обеспокоенность в связи с обострением на Ближнем Востоке ввиду агрессии Тель-Авива и Вашингтона против Ирана. Понтифик сделал резкое заявление в адрес президента Соединенных Штатов и его окружения.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Папа Римский

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