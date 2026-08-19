Урожай винограда в Венгрии может упасть на 30%
Виноделы Венгрии столкнулись с серьезной угрозой урожаю: с начала лета страну накрыла аномальная жара и продолжительная засуха. Уровень Дуная – главной водной артерии венгерского сельского хозяйства – неоднократно опускался до исторических минимумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По оценкам экспертов, урожай винограда в этом году может сократиться примерно на 30 процентов по сравнению с прошлыми годами. В традиционном винодельческом регионе на западе страны засуха уже ощутимо ударила по хозяйствам: почва пересыхает, лозы испытывают острый дефицит влаги, а развитие ягод замедляется.
Аттила Яшди, владелец винодельни:
По мере того, как почва пересыхает, лозы все сильнее зависят от дождей. Без своевременных осадков ягоды не успевают вырасти до нужного размера. А в сильную жару, при нехватке влаги, растение начинает бороться за выживание, в ущерб развитию плодов.
Давид Холлоши, сельскохозяйственный экономист:
Нынешняя ситуация создает целый комплекс проблем для виноградарства. Волны жары ухудшают качество винограда, страдает не только урожайность, но и внутренний состав ягод. В итоге собранный виноград зачастую не дотягивает до прежнего уровня качества.
Из-за меняющегося климата сокращается и само окно для сбора урожая: по словам виноделов, ягоды теряют влагу почти ежедневно, что снижает и объем, и качество будущего вина. Местные власти отмечают: если раньше сбор урожая начинался в октябре-ноябре, то теперь нередко в поле выходят уже в конце августа. Несмотря на растущие трудности – от засухи до болезней лозы – производители продолжают бороться за будущее отрасли.