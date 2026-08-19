Урожай винограда в Венгрии может упасть на 30%

Виноделы Венгрии столкнулись с серьезной угрозой урожаю: с начала лета страну накрыла аномальная жара и продолжительная засуха. Уровень Дуная – главной водной артерии венгерского сельского хозяйства – неоднократно опускался до исторических минимумов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценкам экспертов, урожай винограда в этом году может сократиться примерно на 30 процентов по сравнению с прошлыми годами. В традиционном винодельческом регионе на западе страны засуха уже ощутимо ударила по хозяйствам: почва пересыхает, лозы испытывают острый дефицит влаги, а развитие ягод замедляется.