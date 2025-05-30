Более 17 тыс. человек эвакуированы – Канаду охватили сильнейшие за последние годы лесные пожары

Канаду охватили сильнейшие за последние годы лесные пожары. Эвакуированы более 17 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На территории страны зафиксировано свыше 130 возгораний, половину из которых невозможно контролировать. Эти возгорания стали самыми сильными за последние годы. Лишь за май огонь охватил 200 тысяч гектаров леса, что втрое больше среднегодового показателя за предыдущие пять лет. Власти одной из провинций из-за разгула стихии ввели чрезвычайное положение.