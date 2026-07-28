В крупнейшем музейном комплексе Египта открылась уникальная библиотека

В Египте открыли новую библиотеку в составе Гранд-музея – крупнейшего комплекса страны, где хранятся более 100 тысяч артефактов возрастом свыше семи тысяч лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое пространство создано как открытая площадка для посетителей и исследователей: доступ бесплатный, фонды включают 17 тысяч книг, многие из которых – уникальные издания XIX века.

Нур Галяль, профессор египтологии Университета Айн-Шамс:

Наши древние памятники принадлежат всему миру, а не только Египту. Цель – дать каждому доступ к информации. В библиотеке – книги ведущих археологов и египтологов со всего мира, редкие издания, включая работы французского археолога Шампольона и книги Картера, открывшего сокровища Тутанхамона. Есть труды известных немецких и других европейских ученых, датированные еще 1800-ми годами и посвященные Древнему Египту.

Большая часть из 17 тысяч изданий переезжает сюда из старого Каирского музея. Темы – Древний Египет, культура, архитектура, музейное дело. У библиотеки есть резерв для роста: 25 послов уже пообещали передать в дар ценные издания из своих стран. Специальные научные комиссии отбирают каждую книгу для фонда – чтобы гарантировать его достоверность. Главная цель нового пространства эксперты формулируют престо: сохранить наследие Египта для будущих поколений.