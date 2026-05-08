В столице Боливии продолжаются массовые протесты. У президентского дворца в Ла-Пасе произошли столкновения учителей с полицией. Несколько групп вышли на улицы накануне переговоров с правительством. Педагоги требуют повышения зарплаты, отказа от децентрализации системы образования и расширения распределения рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сторону полиции бросали томаты и петарды. Силовики применили слезоточивый газ. К протестам присоединилась Центральная рабочая федерация Боливии. Организация объявила бессрочную забастовку и провела символическую акцию у Министерства труда, заявив, что больше не признает действующего руководителя ведомства.

В Ла-Пас также прибыли представители коренных народов и крестьянских общин. Они требуют отмены закона, который способствует концентрации земель и угрожает коллективным правам на территорию. Правительство заявляет, что документ направлен на упрощение доступа к кредитам под низкие проценты. Протестующие считают, что он выгоден предпринимателям и может привести к росту вырубки лесов.