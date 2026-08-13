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Ученые Аргентины устроили протест против сокращения финансирования науки

13 августа 2026 07:53
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Аргентинские ученые вышли на общенациональную акцию протеста. Их возмущение вызвало решение правительства урезать наполовину финансирование науки и развития технологий.

Ученые Аргентины устроили протест против сокращения финансирования науки-2

В Буэнос-Айресе десятки тысяч человек, съехавшихся со всех регионов, заполнили улицы столицы. Демонстранты требуют от властей не уничтожать будущее государства. По мнению протестующих, Аргентина, которая гордится пятью лауреатами Нобелевской премии, сейчас переживает масштабную «утечку мозгов». Из-за заморозки зарплат и закрытия исследовательских программ страну уже покинули около шести тысяч специалистов – от ведущих профессоров до стажеров и техников. К забастовке академического сообщества присоединились и крупнейшие университеты.

# Новости Аргентины

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