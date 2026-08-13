Ученые Аргентины устроили протест против сокращения финансирования науки

В Буэнос-Айресе десятки тысяч человек, съехавшихся со всех регионов, заполнили улицы столицы. Демонстранты требуют от властей не уничтожать будущее государства. По мнению протестующих, Аргентина, которая гордится пятью лауреатами Нобелевской премии, сейчас переживает масштабную «утечку мозгов». Из-за заморозки зарплат и закрытия исследовательских программ страну уже покинули около шести тысяч специалистов – от ведущих профессоров до стажеров и техников. К забастовке академического сообщества присоединились и крупнейшие университеты.