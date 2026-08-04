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В Аргентине учителя и госслужащие вышли на общенациональную забастовку

04 августа 2026 08:48
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В Аргентине началась 24-часовая общенациональная забастовка госслужащих и учителей. В Буэнос-Айресе десятки тысяч человек прошли маршем по улицам к Министерству экономики, протестуя против жестких реформ и урезания бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине учителя и госслужащие вышли на общенациональную забастовку-2

По их мнению, действия властей загоняют в нищету миллионы аргентинцев. А из-за сокращения финансирования системы образования, учителям, которые и так получали низкую зарплату, грозит еще большая нищета. Демонстранты потребовали оплаты труда, которая могла бы гарантировать им достойную жизнь. 

В Аргентине учителя и госслужащие вышли на общенациональную забастовку-4

Соня Алессо, глава профсоюза работников образования Аргентины:
Правительство Милея отняло у нас образовательные программы, программы повышения квалификации учителей, зарплаты учителей, школьную инфраструктуру – все, что способствует качественному образованию и инвестициям в него. Сегодня средней зарплаты преподавателя не хватает до конца месяца. После оплаты аренды жилья у них не остается денег ни на жизнь, ни на еду.

В ответ власти пообещали в день забастовки провести инспекцию учебных заведений, проверяя присутствие учителей на рабочем месте. Правительство предупредило, что накажет профсоюзы, которые не обеспечат минимальный уровень образовательных услуг во время протестов.

# Новости Аргентины

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