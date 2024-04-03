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Белорусский голкипер помог «Абботсфорду» выйти в плей-офф АХЛ

03 апреля 2024 14:43
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Во второй по силе заокеанской лиге – Американской хоккейной – старания Никиты Толопило помогли «Абботсфорду» выйти в плей-офф. «Кэнакс» взяли верх над «Манитобой» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский голкипер помог «Абботсфорду» выйти в плей-офф АХЛ-1

Наш страж ворот совершил 18 сейвов, пропустил 3 шайбы, но оставался в рамке все 60 минут. В сезоне у голкипера 18 викторий и 90,5 % отраженных бросков.

# Хоккей # Никита Толопило

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