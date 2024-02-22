Никита Толопило признан первой звездой матча АХЛ

Никита Толопило признан первой звездой противостояния в Американской хоккейной лиге. Именно его мастерство позволило долгое время оставаться на плаву «Абботсфорду» в противостоянии с «Онтарио», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш страж ворот отразил 25 из 26 бросков в игре, а также парировал 3 из 4 послематчевых буллита. Партнеры по льду рвение не поддержали. Клуб проиграл – 1:2. Другой наш представитель Данила Климович запомнился разве что одним качественным силовым приемом.