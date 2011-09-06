«Мисс Минск 2011». Участницы примерили платья молодых белорусских дизайнеров

Участницы конкурса «Мисс Минск» репетируют финальный выход. До него осталось всего два дня.

Красавицы учились правильно ходить. Это искусство они постигали в теории и на практике. Держать осанку, чувствовать ритм и при этом лучезарно улыбаться оказалось не так уж легко.

Задача девушек сегодня усложнилась. Они впервые дефилировали в босоножках, специально сшитых к конкурсу.

Анна Никитина, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Сейчас мы находимся в предвкушении чего-то нового, необычного. Конечно, у каждой девушки есть какое-то волнение, особенно, когда она выйдет на сцену, увидит это всё — зрителей, свет. Преподаватели по дефиле, хореографы нам помогают, мы готовимся, также тренируемся дома.

У красавиц состоялся и модный показ. Они примерили платья молодых белорусских дизайнеров. Наряды подгоняли прямо на моделях. К слову, на конкурсе будет представлено 6 авторских коллекций художников. Каждый наряд эксклюзивен. Эскиз модели платья рисовался с учётом внешних данных и даже характера конкурсантки.

Ольга Семченко, дизайнер одежды:

Мы подбирали каждой конкурсантке определённый цвет, определённую стилистику образа: она совсем ангелочек, вторая будет демоном в чёрном, у третьей будут цепи.

Наталья Желнерович, , участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я видела платья и других девушек: они не уступают работам дизайнеров других стран и могут достойно представлять нашу страну. Все платья шикарные. Моё, например, подчёркивает все достоинства.

Финал конкурса «Мисс Минск 2011» пройдет 8 сентября в столице во Дворце спорта. В эфире телеканала СТВ шоу можно будет увидеть 10 сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».