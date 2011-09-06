Прямой эфир

«Мисс Минск 2011». Участницы примерили платья молодых белорусских дизайнеров

06 сентября 2011 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Участницы конкурса «Мисс Минск» репетируют финальный выход. До него осталось всего два дня.

Красавицы учились правильно ходить. Это искусство они постигали в теории и на практике. Держать осанку, чувствовать ритм и при этом лучезарно улыбаться оказалось не так уж легко.

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Задача девушек сегодня усложнилась. Они впервые дефилировали в босоножках, специально сшитых к конкурсу.

Мисс Минск 2011

Анна Никитина, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Сейчас мы находимся в предвкушении чего-то нового, необычного. Конечно, у каждой девушки есть какое-то волнение, особенно, когда она выйдет на сцену, увидит это всё — зрителей, свет. Преподаватели по дефиле, хореографы нам помогают, мы готовимся, также тренируемся дома.

У красавиц состоялся и модный показ. Они примерили платья молодых белорусских дизайнеров. Наряды подгоняли прямо на моделях. К слову, на конкурсе будет представлено 6 авторских коллекций художников. Каждый наряд эксклюзивен. Эскиз модели платья рисовался с учётом внешних данных и даже характера конкурсантки.

Ольга Семченко, дизайнер одежды:
Мы подбирали каждой конкурсантке определённый цвет, определённую стилистику образа: она совсем ангелочек, вторая будет демоном в чёрном, у третьей будут цепи.

Наталья Желнерович, , участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Я видела платья и других девушек: они не уступают работам дизайнеров других стран и могут достойно представлять нашу страну. Все платья шикарные. Моё, например, подчёркивает все достоинства.

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Финал конкурса «Мисс Минск 2011» пройдет 8 сентября в столице во Дворце спорта. В эфире телеканала СТВ шоу можно будет увидеть 10 сентября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Фотофакт # Мода # Конкурсы красоты # Мисс Минск - 2011 # Мисс Минск

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2011 13:57

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка

05 сентября 2011 19:53

«Мисс Минск 2011». Дневник № 17. Видео

05 сентября 2011 13:46

Корона Мисс Минск изготовлена из белого золота и украшена уникальными бриллиантами и нежно-голубыми топазами