«Мисс Минск 2011». Дневник № 16. Видео

Фильм будет показан на канале «СТВ» ровно через неделю. Героини – не только представительницы этого года, но и победительницы разных лет. Фильм рассказывает о том, как сложились их жизни и как конкурс «Мисс Минск» повлиял на их дальнейшую судьбу.
Кресла болельщиков в отборочном матче Чемпионата Европы Беларусь – Босния и Герцеговина стройные минчанки делили с боснийцами, которые выкрикивали не только слова поддержки своей команде, но и комплименты белорусским красавицам.
«Мисс Минск 2011». Дневник № 15
22 сентября 2026 17:31
22 сентября 2026 17:18
22 сентября 2026 17:15
22 сентября 2026 17:09
22 сентября 2026 17:08
22 сентября 2026 17:01
22 сентября 2026 16:57
22 сентября 2026 16:55