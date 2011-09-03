«Мисс Минск 2011». Дневник № 16. Видео

«Мисс Минск-2011». Участницы конкурса станут героинями фильма «Красотки в жизни и на сцене»

Фильм будет показан на канале «СТВ» ровно через неделю. Героини – не только представительницы этого года, но и победительницы разных лет. Фильм рассказывает о том, как сложились их жизни и как конкурс «Мисс Минск» повлиял на их дальнейшую судьбу.