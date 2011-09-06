Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка

Желающих получить диадему «Мисс Минск» много, а она одна, и примерит ее сама обаятельная и привлекательная девушка столицы.

Не мудрено, что хранить такое сокровище нужно за семью замками и за семью печатями, поэтому от посторонних глаз диадему скрыли массивные стены банка. Здесь к прибытию главной ценности конкурса подошли основательно: были установлены дополнительные депозитарные ячейки.

Юрий Каштанов, председатель правления ЗАО «Трастбанк»:

Мы благодарны телеканалу СТВ за выбор именно нашего банка для целей сохранения, сбережения этой реликвии.

Финалистки конкурса с удовольствием с диадемой поздоровались и сразу же с ней распрощались. Процедура передачи сокровища была подкреплена документами, и теперь этот бесценное для девушек украшение в руках сотрудников банка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».