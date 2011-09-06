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Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка

06 сентября 2011 13:57
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Желающих получить диадему «Мисс Минск» много, а она одна, и примерит ее сама обаятельная и привлекательная девушка столицы.

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-1

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-3

Не мудрено, что хранить такое сокровище  нужно за семью замками и за семью печатями, поэтому от посторонних глаз диадему скрыли массивные стены банка. Здесь к прибытию главной ценности конкурса подошли основательно: были установлены дополнительные депозитарные ячейки.

Юрий Каштанов, председатель правления ЗАО «Трастбанк»:
Мы благодарны телеканалу СТВ за выбор именно нашего банка для целей сохранения, сбережения этой реликвии.

Финалистки конкурса с удовольствием с диадемой поздоровались и сразу же с ней распрощались. Процедура передачи сокровища была подкреплена документами, и теперь этот бесценное для девушек украшение в руках сотрудников банка, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-6

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-8

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-10

Чтобы заполучить его, нужно будет проявить недюжинные способности. В депозитарном хранилище обеспечена шестиуровневая защита. На пути к нему, шутят сотрудники банка, они сами неоднократно блуждали. Круглосуточная охрана, бронированная дверь, последние стандарты по обеспечению безопасности.

Сергей Будников, заместитель председателя правления ЗАО «Трастбанк»:
В присутствии сотрудника банка вскрывается банковская ячейка, которая открывается специальными ключами, один хранится у банкира, другой – у держателя абонентского сейфа.

Татьяна Давыденко, обладательница приза зрительских симпатий конкурса «Мисс Минск 2011»:
Внутри такие мурашечки, очень-очень приятные ощущения. Мне бы хотелось ее примерить.

Диадему победительницы «Мисс Минск 2011» спрятали в хранилище банка-13

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