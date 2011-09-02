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«Мисс Минск 2011». Финалистки встретились с мэром Минска

02 сентября 2011 18:27
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Самые красивые девушки столицы продолжают борьбу за звание Мисс-Минск-2011. Помимо конкурсной подготовки у них обширная познавательная программа.

Сегодня девушки встретились с мэром Минска. В ратуше после импровизированной фотосессии, общение продолжилось в неформальной обстановке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Николай Ладутько пожелал всем девушкам успеха.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Пусть в вашей жизни будет много правильных поступков, пусть будет много правильных решительных шагов. Пусть жизнь вас балует, оберегает и радует.

Конкурсантки буквально забросали мэра вопросами. Девушек интересовали перспективы развития города. Многие даже предложили свои идеи. Впрочем, уже вечером красавицы заметно повысят голос, заняв вип-места на стадионе «Динамо». Они болеют за национальную футбольную сборную в отборочном матче чемпионата Европы.

Юлия Пуденкова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Будем болеть, конечно же, за Беларусь. Я очень люблю ходить на футбол.

Владислава Хижняк, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:
Приходилось до пятого класса в школе играть в него — в школе у нас была женская команда. Поэтому сегодня с большой радостью сегодня туда пойду, буду болеть за нашу команду. Надеюсь, что мы победим.

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

Мисс Минск 2011

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