«Мисс Минск 2011». Финалистки встретились с мэром Минска

Самые красивые девушки столицы продолжают борьбу за звание Мисс-Минск-2011. Помимо конкурсной подготовки у них обширная познавательная программа.

Сегодня девушки встретились с мэром Минска. В ратуше после импровизированной фотосессии, общение продолжилось в неформальной обстановке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Николай Ладутько пожелал всем девушкам успеха.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Пусть в вашей жизни будет много правильных поступков, пусть будет много правильных решительных шагов. Пусть жизнь вас балует, оберегает и радует.

Конкурсантки буквально забросали мэра вопросами. Девушек интересовали перспективы развития города. Многие даже предложили свои идеи. Впрочем, уже вечером красавицы заметно повысят голос, заняв вип-места на стадионе «Динамо». Они болеют за национальную футбольную сборную в отборочном матче чемпионата Европы.

Юлия Пуденкова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Будем болеть, конечно же, за Беларусь. Я очень люблю ходить на футбол.

Владислава Хижняк, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Приходилось до пятого класса в школе играть в него — в школе у нас была женская команда. Поэтому сегодня с большой радостью сегодня туда пойду, буду болеть за нашу команду. Надеюсь, что мы победим.