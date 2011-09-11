Мисс Минск 2011. Как закалялась настоящая красота

В пятницу стало известно имя самой красивой минчанки. А позже, когда победительница да и все финалистки грандиозного шоу стали приходить в себя, пришло и понимание, что все они, пройдя предконкурсную подготовку от лучших дизайнеров, визажистов, хореографов, преподавателей по актерскому мастерству и специалистов нашего телеканала стали настоящими королевами.

Ступеньки Дворца спорта, 28 конкурсанток и буря эмоций. Именно выбор «Мисс зрительских симпатий» стал первым серьезным испытанием для самых красивых леди столицы перед финалом. Следить за ходом зрительского голосования можно было в прямом эфире на телеканале СТВ. За происходящим наблюдали как случайные прохожие, так и группы поддержки девушек.

Эта интрига раскрылась в пользу Татьяны Давыденко. Именно она сумела обойти соперниц в борьбе за любовь телезрителей и набрала наибольшее количество телефонных звонков, sms и интернет-голосов.

Татьяна Давыденко, Мисс зрительских симпатий и Мисс Минск Пресса 2011:

Очень приятно, что столько близких людей, которые со мной всё это пережили.

Мария Голомако, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я бы свой голос отдала бы за неё.

Занятия дефиле на неделе участницам «Мисс Минск 2011» давались нелегко. Правда, с первыми тренировками это уже было не сравнимо. Профессиональные белорусские хореографы сделали свое дело: научили «летящей походке» даже тех, кто до конкурса не знал, что такое подиум.

Ради «явки вовремя» некоторые конкурсантки по утрам жертвовали макияжем. А другие и вовсе приезжали за пару часов до занятий и досматривали сны прямо в Национальной школе красоты.

Ульяна Волоховская, Мисс Минск 2011:

Я так боялась проспать и опоздать, что приехала сюда очень рано — уже в 7.40.

Екатерина Захаренко, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Иногда не завтракаю, иногда крашусь в транспорте.

Уставали девушки не только на дефиле, но и в тренажерном зале. Впрочем, рвению конкурсанток можно было позавидовать. Это на подиуме нельзя обгонять соперниц. А на беговой дорожке – запросто.

Впрочем, стимул у красоток определенно был. На неделе еще до финального шоу их ожидала самая важная встреча. Голубые топазы, природный жемчуг, уникальные желтые алмазы, — и все это в белом золоте. А ведь голубой, желтый и белый — те цвета, которые присутствуют на гербе Минска... В этот день примерить заветную диадему хотя бы на секунду не удалось ни одной из участниц конкурса. Зато каждой удалось подержать в руках.

Дефиле, актерское мастерство, тренажерный зал… И все же в напряженном графике конкурсанток было время и повеселиться. Да так, чтобы душа запела! Какой бы жесткой ни была конкуренция, на сцену одного из столичных караоке-клубов девушки выходили совсем не для того чтобы продемонстрировать свое превосходство в вокальном жанре. А чтобы подарить друг другу настоящий праздник.

Настоящая «Мисс Минск» должна не только быть красивой и талантливой, но и досконально знать все о белорусской столице.

Поэтому на неделе конкурсантки отправились на экскурсию. Академия физкультуры, Минск-Арена, велодром, Дом футбола... Что и говорить: наша столица, без преувеличения — самая спортивная.

Александра Сокол, Мисс Минск Спорт 2011:

Столько спортивных сооружений. Я, как спортсменка, не могу выбрать другой город.

С неподдельным интересом девушки проехались и по проспекту Независимости. Приятно осознавать, что наш проспект — единственный на просторах всего СНГ, который сохранил первозданную архитектуру в стиле сталинского ампира.

Елена Русакова, участница конкурса «Мисс Минск 2011»:

Я очень люблю наш город за то, что в нем так удачно сочетается стилистически и большое количество современного строительства со стремлением сохранить все наши архитектурные памятники.

Такое близкое знакомство с любимым городом — это, безусловно, волнительно. Но на неделе у конкурсанток была еще одна важная встреча. С членами жюри «Мисс Минск 2011». Это тоже было своего рода репетицией. Двадцать восемь конкурсанток – как на кастинге – демонстрировали дефиле и рассказывали о себе.

Такой диалог красоткам, конечно, пошел на пользу. Девушки заметно успокоились и расслабились. Ведь куда проще выходить на большую сцену, когда своих судей знаешь в лицо.

И все же просто на финальном шоу не было никому. Напряжение вновь выросло, да еще как! И вот, наконец ,старт дан. Двадцать восемь конкурсанток под вальс Мендельсона предстали перед зрительным залом.

Главная площадка конкурса — Дворец спорта — преобразилась. Сцена по техническому оснащению соответствовала всем европейским требованиям подобных конкурсов, поэтому такой шикарный подиум только способствовал уверенности конкурсанток.

Волю чувствам красотки давали за сценой. Атмосфера в гримерках накалилась до предела. Кто-то завершал последние приготовления, кто-то репетировал, но все девушки без исключения заметно волновались. Ведь на кону — заветная корона.

Не только в свадебных платьях и купальниках в этот вечер красотки выходили на подиум. Благодаря конкурсу, зажглись новые имена в индустрии моды: участницы представили коллекции молодых белорусских кутюрье. А вот в вечерних платьях вышло только пятнадцать красавиц. Они и ответили на итоговые провокационные вопросы жюри.

И вот долгожданный момент настал. Титул «Мисс Минск 2011» получила восемнадцатилетняя Ульяна Волоховская — самая высокая и одна из самых скромных финалисток.

Ульяна Волоховская, Мисс Минск 2011:

Я в шоке. Я безумно счастлива и безумно рада. И я почти ничего сейчас не понимаю, кроме счастья.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, председатель жюри конкурса «Мисс Минск 2011»:

Она чистая, искренняя. Светлая, как и наш город.

Первой Вице-Мисс назвали Оксану Савко. Второй — Малику Джумаеву. «Мисс зрительских симпатий» — Татьяну Давыденко — выбрали до финала. Но девушка и на этом не остановилась — стала еще и «Мисс Пресса». Титул «Мисс Фото» получила Екатерина Антонова, а самой спортивной оказалась Александра Сокол. «Мисс Дружбу» — Ольгу Кононович — выбрали непосредственно конкурсантки.

Оксана Савко, Первая Вице-Мисс Минск 2011:

Я делала все, чтобы попасть в тройку.

Малика Джумаева, Вторая Вице-Мисс Минск 2011:

Это счастье, это безумное счастье, это очень приятно.

Чем дальше — тем громче. Четвертый конкурс красоты «Мисс Минск 2011» отгремел не только на всю столицу, но и далеко за ее пределами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зрители разошлись по домам, а у победительницы началась новая жизнь. Ведь теперь Ульяна Волоховская на ближайшие два года — лицо нашего города. И именно ей — с гордостью и достоинством — представлять Минск во всей красе.