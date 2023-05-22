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В Греции продолжают расти цены на продукты питания

22 мая 2023 08:14
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Новости Греции. В Греции продолжают расти цены на продукты питания. На фоне парламентских выборов в стране актуальность темы возросла, сообщили программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Греции продолжают расти цены на продукты питания-1

Теперь повышение стоимости продовольствия – главная претензия избирателей к действующему правительству. При этом власти уверяют: экономика страны стабилизируется, количество туристов растет, а это весомый доход для государства. Но местные жители улучшений не видят. Они не могут позволить себе качественные продукты, а 50 евро, которых раньше хватало на недельную закупку, теперь испаряются за пару дней.  

# Кризис в Греции # Новости Греции # Фотофакт

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