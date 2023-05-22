В Греции продолжают расти цены на продукты питания

Теперь повышение стоимости продовольствия – главная претензия избирателей к действующему правительству. При этом власти уверяют: экономика страны стабилизируется, количество туристов растет, а это весомый доход для государства. Но местные жители улучшений не видят. Они не могут позволить себе качественные продукты, а 50 евро, которых раньше хватало на недельную закупку, теперь испаряются за пару дней.