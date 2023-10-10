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Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки

10 октября 2023 08:55
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Немецкие студенты испытали свой прототип подводной лодки у Канарских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее уникальность в педальном приводе и плавниках. Они заменили острые пропеллеры на суднах старой модели. Те могли навредить кораллам, однако новая версия полностью безопасна для подводных обитателей, уверяют авторы проекта. Субмарина оснащена чем-то вроде подводного велосипеда, управляет которым аквалангист.

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки-1

Евгения Эррера, студентка университета робототехники:
Мы сейчас проверяем, насколько реально конкурировать в открытом море с подводными лодками. Мы строим подводные лодки и привозим их сюда. Прямо сейчас мы отправляемся в залив, чтобы посмотреть, кто построит лучшее судно.

Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки-4

Здоровая конкуренция молодым ученым не повредит, решили в университете и организовали некий смотр подводных лодок. Свои проекты также представят специалисты из Южной Африки.

# Изобретения # Фотофакт

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