Немецкие студенты испытали прототип подводной лодки

Немецкие студенты испытали свой прототип подводной лодки у Канарских островов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее уникальность в педальном приводе и плавниках. Они заменили острые пропеллеры на суднах старой модели. Те могли навредить кораллам, однако новая версия полностью безопасна для подводных обитателей, уверяют авторы проекта. Субмарина оснащена чем-то вроде подводного велосипеда, управляет которым аквалангист.

Евгения Эррера, студентка университета робототехники:

Мы сейчас проверяем, насколько реально конкурировать в открытом море с подводными лодками. Мы строим подводные лодки и привозим их сюда. Прямо сейчас мы отправляемся в залив, чтобы посмотреть, кто построит лучшее судно.