Около 80 стандартов качества планируют создать в Беларуси до 2029 года
«Белорусское качество: традиции, трудолюбие и технологии» – так звучит девиз этой недели. Беларусь присоединяется к общемировой кампании в честь Всемирного дня качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высокие стандарты должны стать синонимом развития всех сфер жизни. А в пятилетку качества, объявленную Президентом, стратегически важна роль и вовлеченность каждого гражданина.
Рост благосостояния людей, повышение эффективности экономики и управленческой деятельности, оптимизация производственных процессов – понятие «качеств» становится аксиомой, основным и неоспоримым принципом для всех сфер. Уже принята и новая программа качества на следующие пять лет. Документ включает 7 разделов и 80 мероприятий.
Ключевые задачи – цифровая трансформация, наращивание экспорта и подготовка конкурентоспособных кадров. Особое внимание – «опережающей стандартизации». До 2029 года планируется создать около 80 таких стандартов в самых перспективных сферах: искусственный интеллект, цифровые и биотехнологии.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Если раньше стандарты классически разрабатывались около двух лет, то сейчас эти сроки сдвинулись. Это 9 месяцев, это уже 6 месяцев. Стандарты по бережливому производству за два месяца сделали. То есть мы хотим работать на опережение, чтобы у производителей было больше возможностей, доступа на рынки и ближнего, и дальнего зарубежья. Поэтому взаимодействуем со всеми дружественными странами, чтобы учесть эти все моменты.
Что каждый из нас подразумевает под словом «качество»? Ответить на этот вопрос предлагают белорусам. Госстандарт объявил старт конкурса видеороликов. Подробности можно узнать на сайте Комитета. Авторы лучших работ будут отмечены специальными наградами.