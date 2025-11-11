Около 80 стандартов качества планируют создать в Беларуси до 2029 года

«Белорусское качество: традиции, трудолюбие и технологии» – так звучит девиз этой недели. Беларусь присоединяется к общемировой кампании в честь Всемирного дня качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Высокие стандарты должны стать синонимом развития всех сфер жизни. А в пятилетку качества, объявленную Президентом, стратегически важна роль и вовлеченность каждого гражданина.

Рост благосостояния людей, повышение эффективности экономики и управленческой деятельности, оптимизация производственных процессов – понятие «качеств» становится аксиомой, основным и неоспоримым принципом для всех сфер. Уже принята и новая программа качества на следующие пять лет. Документ включает 7 разделов и 80 мероприятий. Ключевые задачи – цифровая трансформация, наращивание экспорта и подготовка конкурентоспособных кадров. Особое внимание – «опережающей стандартизации». До 2029 года планируется создать около 80 таких стандартов в самых перспективных сферах: искусственный интеллект, цифровые и биотехнологии.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Если раньше стандарты классически разрабатывались около двух лет, то сейчас эти сроки сдвинулись. Это 9 месяцев, это уже 6 месяцев. Стандарты по бережливому производству за два месяца сделали. То есть мы хотим работать на опережение, чтобы у производителей было больше возможностей, доступа на рынки и ближнего, и дальнего зарубежья. Поэтому взаимодействуем со всеми дружественными странами, чтобы учесть эти все моменты.