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Тяжелое производство – не помеха! Почти 7,5 тыс. женщин работают в системе Минлесхоза

28 июля 2026 14:29
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Тяжелое производство не помеха для тех, кто любит свое дело. Сегодня в системе Министерства лесного хозяйства трудятся почти 7,5 тысяч представительниц прекрасного пола.

На предприятиях Минской области эта тенденция особенно заметна. Так, например, в Березинском лесхозе работают 8 станочников женщин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они на равных с мужчинами выполняют самые сложные задачи.

История одной из них – в нашем сюжете.

Тяжелое производство – не помеха! Почти 7,5 тыс. женщин работают в системе Минлесхоза-2

Людмила Кузнецова, станочник деревообрабатывающих станков производственного мастерского участка Березинского лесхоза:
Работаю станочником с 1999 года. Работаю на станке. Работа нравится. Начальство нас слушает, все вопросы наши решают. У нас имеется отдельное бытовое помещение для женщин. У каждого есть свой шкафчик для домашней одежды, для рабочей одежды. Также у нас имеется столовое общественное питание, где нам каждый день предоставляют горячее питание.

Муж тоже работает станочником. Сын отучился на электрика и пришел в лесхоз работать. Нигде я не училась, другие станочники обучали. Когда я пришла, обучали, показывали, как работать. Было тяжело. Ну, а потом втянулись.

Подробности в видео.

# Год белорусской женщины

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