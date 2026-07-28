Тяжелое производство – не помеха! Почти 7,5 тыс. женщин работают в системе Минлесхоза

Тяжелое производство не помеха для тех, кто любит свое дело. Сегодня в системе Министерства лесного хозяйства трудятся почти 7,5 тысяч представительниц прекрасного пола.

На предприятиях Минской области эта тенденция особенно заметна. Так, например, в Березинском лесхозе работают 8 станочников женщин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Они на равных с мужчинами выполняют самые сложные задачи.