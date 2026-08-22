Представительницы Минской области дополнили своими фотографиями «Карту единства»
Голос белорусских женщин громко и уверенно звучит на различных площадках. А в 2026-м, который призван подчеркнуть вклад каждой девочки, девушки и женщины в развитие страны, он приобретает дополнительный смысл. Учителя, врачи, аграрии, работники промышленности и культуры – женщины, которые каждый день своим трудом делают нашу Беларусь лучше, 22 августа собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участницы проекта «Мы разные, но мы едины» создают общий арт-объект, представляющий собой панно из женских фотографий. Сегодня карту единства дополнили представительницы Минской области.
Подробности – в репортаже Валерии Карачун.
Оставить свою фотографию во Дворце Независимости – мечта, пожалуй, любого белоруса. И сегодня она исполнилась более чем у 100 представительниц прекрасного пола из Минской области. В рамках проекта «Мы разные, но мы едины» они не только побывали в главном символе государственности, но и стали частью истории.
Итогом проекта будет уникальный арт-объект «Карта единства». На специальном панно появятся портреты женщин из всей страны. У каждой своя история, судьба и профессия, но вместе они и есть олицетворение сильной духом Беларуси. Сегодня к инициативе присоединился центральный регион.
Экскурсия для представительниц Минской области прошла во Дворце Независимости.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Карта воплощает в себе женский образ Беларуси. И это не глянцевый журнал, это действительно настоящие женщины, женщины, которые живут, трудятся на нашей земле. Поэтому белорусская женщина, она особенная.
Подробности в видео.