Представительницы Минской области дополнили своими фотографиями «Карту единства»

Голос белорусских женщин громко и уверенно звучит на различных площадках. А в 2026-м, который призван подчеркнуть вклад каждой девочки, девушки и женщины в развитие страны, он приобретает дополнительный смысл. Учителя, врачи, аграрии, работники промышленности и культуры – женщины, которые каждый день своим трудом делают нашу Беларусь лучше, 22 августа собрались во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участницы проекта «Мы разные, но мы едины» создают общий арт-объект, представляющий собой панно из женских фотографий. Сегодня карту единства дополнили представительницы Минской области.