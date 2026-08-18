Логойский лесхоз признан лучшим экспортером по итогам 2025 года

Логойский лесхоз стал победителем конкурса «Лучший экспортер» по итогам 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При оценке учитывали объем поставок, темп роста, географию продаж, сальдо внешнеторговой деятельности и другие экономические показатели. С начала года на предприятии растет объем реализованной продукции – экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 140 %.

Владимир Кранцевич, начальник отдела производства и реализации продукции Логойского лесхоза:

Пиломатериалы, заготовки деревянные, экспортные. Еще у нас идет такая продукция, как древесина оцилиндрованная и столбы деревянные, окоренные, заостренные. Увеличился объем и по отношению к 2024 году, и сейчас в 2026 году тоже идет увеличение доли экспорта при реализации пилопродукции. Сейчас доля экспорта составляет 88 % от реализации продукции пиломатериалов.

Лесхоз освоил выпуск новых изделий – погонажных изделий, профилированных строганых досок и вагонки, которые пользуются спросом у покупателей.