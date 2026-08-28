В Беларуси изменятся правила содержания домашних животных: к чему готовиться владельцам?

Министерство жилищно‑коммунального хозяйства подготовило проект постановления, который меняет правила содержания домашних животных. Одно из ключевых нововведений – регистрация кошек может стать добровольной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее владельцев обязывали регистрировать котов в течение трех дней после покупки – эта норма вызвала широкий общественный резонанс. Граждане отмечали, что кошки, как правило, не покидают квартиры, не создают неудобств окружающим, а налог на их содержание не предусмотрен. Аргументы владельцев приняты во внимание. При этом правила для владельцев потенциально опасных собак планируют ужесточить. Так, разработан перечень пород, требующих от хозяина особой ответственности, – в него, в частности, вошли немецкая овчарка и стаффордширский терьер. Владельцев таких собак обяжут пройти кинологические курсы: без этого регистрацию животного не оформят. Сейчас владельцы собак платят налог – 14 рублей за обычную породу и 67 рублей за бойцовскую.

Надежда Севрук, заместитель начальника управления жилищного хозяйства Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Беларуси:

Для опасных собак еще предоставляется судебное постановление, которым эта собака была признана опасной. По опасным собакам сделаю небольшую оговорку: здесь не нужно пугаться такого термина. Целенаправленно в рамках работы над законом уходили именно от понятия «потенциально опасная порода собак», которое ранее действовало. Было принято решение руководствоваться термином «собака, требующая особой ответственности владельца». Но так как мы понимаем, что животные – это все-таки тоже существа со своим характером, бывают такие случаи, которые вызывают какую-то агрессию у собак.

Еще одно предлагаемое изменение – отмена ограничения на количество животных в квартире. В качестве главного критерия Министерство предлагает использовать соблюдение ветеринарно‑санитарных норм. Проект постановления находится на стадии согласования.