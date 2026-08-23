В Беларуси появилась первая в стране ветклиника на колесах

В Беларуси появилась ветклиника на колесах. Передвижной медицинский комплекс оснащен всем необходимым для диагностики и лечения животных, а на его борту дежурит квалифицированный ветеринарный врач и работает полноценная экспресс-лаборатория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль – это стерильный диагностический блок, где установлены портативный УЗИ-сканер, гематологический и биохимический анализаторы крови, микроскоп, кардиограф, холодильное оборудование для биопрепаратов и трансформируемый процедурный стол. Все это позволяет ветврачу за четверть часа получить точные результаты анализов, провести ультразвуковое исследование, сделать необходимую инъекцию или оказать экстренную помощь.

Елизавета Приходовская, ветврач общей практики:

Большинство все‑таки – это возрастные животные, какие‑то хронические патологии почек. У собак чаще что‑нибудь с кишечником. К нам обычно приходят пациенты в возрасте в районе 9 лет. Это тот возраст, когда уже нужно стопроцентно каждый год (некоторым – чаще, 2-3 раза в год) обследоваться.

Проект решит проблему транспортировки питомцев и сделает современную диагностику доступной в любой точке – от спальных районов столицы до отдалённых деревень и дачных поселков.