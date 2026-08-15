В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»

Ранняя профориентация – один из ключевых и успешных государственных трендов в системе белорусского образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 1 сентября в стране развернута масштабная кампания, которая помогает определиться с будущей профессией со школьной скамьи. Один из таких форматов – семейный фестиваль «Город профессий Букидс». Центральный ботанический сад на два дня превратился в огромную интерактивную площадку.

Правила игры здесь максимально приближены ко взрослой жизни. Сразу на входе каждый юный гость получает условные трудовую книжку и банковскую карту. Перед участниками стоит задача освоить новые специальности, заработать локальную валюту «букидсы» и с умом распорядиться средствами. Всего организаторы представили более ста актуальных профессий. Малыши и подростки могут примерить на себя роль спасателя, врача, инспектора ГАИ или заняться робототехникой, дизайном и даже попробовать диджеинг.

Евгения Астапенко, жительница Минска:

Я пришла сюда со своими друзьями. Мне очень хорошо здесь. Очень все понравилось. Мне очень понравилось сидеть в машине МЧС. И я хочу работать в МЧС.

Сергей Матеюк, житель Минска:

Я сюда пришел сегодня со своей семьей, с дочерьми и супругой. Мы здесь не так давно, где-то часа полтора, еще не успели даже посмотреть все локации. Все по-своему интересные, детей не оторвать. Так что мой совет не сидеть дома, а приходить на такие мероприятия, которые проходят в нашем городе. Дочерям понравились активности, связанные с тем, чтобы попрыгать, побегать. На фестивале работает детский маркет. Это площадка, где начинающие предприниматели представляют свои проекты. Юные бизнесмены продают поделки, картины и домашнюю выпечку, развивая финансовую грамотность с раннего возраста.