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В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»

15 августа 2026 17:41
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Ранняя профориентация – один из ключевых и успешных государственных трендов в системе белорусского образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В преддверии 1 сентября в стране развернута масштабная кампания, которая помогает определиться с будущей профессией со школьной скамьи. 

Один из таких форматов – семейный фестиваль «Город профессий Букидс». Центральный ботанический сад на два дня превратился в огромную интерактивную площадку.

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»-2

Правила игры здесь максимально приближены ко взрослой жизни. Сразу на входе каждый юный гость получает условные трудовую книжку и банковскую карту. Перед участниками стоит задача освоить новые специальности, заработать локальную валюту «букидсы» и с умом распорядиться средствами. 

Всего организаторы представили более ста актуальных профессий. Малыши и подростки могут примерить на себя роль спасателя, врача, инспектора ГАИ или заняться робототехникой, дизайном и даже попробовать диджеинг.

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»-4

Евгения Астапенко, жительница Минска:
Я пришла сюда со своими друзьями. Мне очень хорошо здесь. Очень все понравилось. Мне очень понравилось сидеть в машине МЧС. И я хочу работать в МЧС.

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»-6

Сергей Матеюк, житель Минска:
Я сюда пришел сегодня со своей семьей, с дочерьми и супругой. Мы здесь не так давно, где-то часа полтора, еще не успели даже посмотреть все локации. Все по-своему интересные, детей не оторвать. Так что мой совет не сидеть дома, а приходить на такие мероприятия, которые проходят в нашем городе. Дочерям понравились активности, связанные с тем, чтобы попрыгать, побегать. 

На фестивале работает детский маркет. Это площадка, где начинающие предприниматели представляют свои проекты. Юные бизнесмены продают поделки, картины и домашнюю выпечку, развивая финансовую грамотность с раннего возраста.

В Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль «Город профессий Букидс»-8

Артем Евтеев, житель Минска:
Я бизнесмен, кондитер. И я пеку выпечку под присмотром мамы. И ботанический сад мне позволил сделать выгоду. И я продал весь свой товар, который я сделал, людям. Это мой первый опыт. И я очень восхищен, что так много покупают у меня. 

Фестиваль продолжит работу завтра, 16 августа, с 10 утра до 8 вечера. Для детей до 12 лет вход на площадку свободный.

# Дети # Центральный ботанический сад Минска

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