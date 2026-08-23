«Первоклассный праздник»: в Центральном ботаническом саду проходит семейный фестиваль

Для детей подготовили десятки развивающих и развлекательных зон: от научных экспериментов и робототехники до творческих мастер‑классов и спортивных квестов. Главные герои праздника – будущие первоклассники. Пока одни примеряют школьную форму на модных показах, другие пробуют себя в роли химиков, спасателей или художников.

Аллеи Центрального ботанического сада сегодня, 23 августа, превратились в одну огромную интерактивную площадку. Там проходит масштабный семейный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ульяна Дражина, жительница Минска: Я пришла сюда выступать. Мне тут очень нравится. Тут столько интересного: всякие фотозоны очень интересные, разные игры. Выступление очень нравится.

Евгения Дражина, жительница Минска: Очень нравится! Организация хорошая. Для детей очень много разных фотозон, мест отдыха. Вот мы подошли к робоклубу – нас, оказывается, заинтересовало даже это направление. Для нас это что-то новенькое.

Сергей Касилович, музыкант:

Мы каждый год сюда приезжаем. Очень хорошо нам здесь. Мы играем, радуем людей. Шарманка – она единственная в Беларуси. Все приходят, просто удивляются. А многие ни разу в жизни ее не слышали. Некоторые задают вопросы.

Помимо развлечений, на фестивале работает и большая образовательная зона. Родители могут проконсультироваться с психологами и педагогами, как помочь ребенку адаптироваться к новому графику. Праздник продлится до самого вечера и завершится большим концертом и дискотекой под открытым небом.