«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в Тунис

«Белавиа» вернулась в Тунис после длительного перерыва. Сегодня в шесть утра первый чартерный рейс отправился из Минска на средиземноморский курорт Энфида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полеты планируют выполнять каждые 11-12 дней до октября. На маршрут поставили вместительный Airbus A330. Время в пути – 8 часов. Раньше, чтобы добраться в Тунис приходилось делать несколько пересадок, например, в Стамбуле или Москве. Это было дольше и дороже.

– Видела, что там шикарные пляжи, мне очень понравилось. Там мы не были. Летала знакомая, ей тоже очень понравилось, и она нам посоветовала. – Мы там уже посмотрели, что есть куда попутешествовать, взяли коляску с собой, чтобы можно было на дольше куда-то ходить. Мы за активный образ жизни. Уже посмотрели, куда можно будет ходить. – В Тунис уже летим второй раз. Полетим Airbus, до этого не летали. Ванюша у нас вообще полетит впервые на самолете, до этого ни разу не летал. Получит какие-то эмоции, впечатления. Будешь купаться, загорать, учиться плавать. Самолет улетел со стопроцентной загрузкой. Купить билеты можно в составе турпакета. В Тунис авиакомпания «Белавиа» начала выполнять полетную программу с начала двухтысячных. С каждым годом количество рейсов увеличилось. И в 2019-м выполнялись рейсы из всех областных аэропортов, но в 2021 году по независимым от нас причинам полеты пришлось приостановить.

Владимир Баркун, заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

Дополнительное новое направление для отдыха белорусов. Мы уверены, что этот рейс будет пользоваться успехом. В самолете Airbus 330, 202 салона, полноценный салон бизнес-класса, салон эконом-класса. В бизнес-классе полноценное обслуживание с питанием бизнес-класса. В эконом-классе просторный салон, комфорт, который уже оценен нашими пассажирами на других рейсах.