«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

Национальная авиакомпания возобновляет рейсы из Минска в Уфу в рамках программы развития делового партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый борт уже приземлился в аэропорту нашей столицы. Воздушное судно встретили по традиции – с хлебом, солью и водяной аркой. Среди пассажиров – деловые гости и туристы.

Я давно хотела приехать в Беларусь, хотела побывать в местах Великой Отечественной войны, где это проходило. Я очень обрадовалась, когда впервые состоялся авиарейс Уфа – Минск.

Просто довольна, а то у нас вообще рейса не было. Уже люди соскучились по этому рейсу, хотят в Беларусь.

Маршрут приостанавливали в 2021 году, а теперь, после пятилетней паузы, он вернулся в расписание. Уфа стала девятым российским городом, куда из Минска будут летать регулярно – раз в неделю.