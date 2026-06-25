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«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

25 июня 2026 06:52
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Национальная авиакомпания возобновляет рейсы из Минска в Уфу в рамках программы развития делового партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой-2

Первый борт уже приземлился в аэропорту нашей столицы. Воздушное судно встретили по традиции – с хлебом, солью и водяной аркой. Среди пассажиров – деловые гости и туристы.

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой-4

Я давно хотела приехать в Беларусь, хотела побывать в местах Великой Отечественной войны, где это проходило. Я очень обрадовалась, когда впервые состоялся авиарейс Уфа – Минск.

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой-6

Просто довольна, а то у нас вообще рейса не было. Уже люди соскучились по этому рейсу, хотят в Беларусь.

Маршрут приостанавливали в 2021 году, а теперь, после пятилетней паузы, он вернулся в расписание. Уфа стала девятым российским городом, куда из Минска будут летать регулярно – раз в неделю.

«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой-8

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Сегодня российские направления занимают 57 % от общего количества пассажиров. Мы выполняем полеты не только из Минска, но и из Гомеля, из Бреста, из Могилева в Российскую Федерацию.

Возобновление рейса – часть плана сотрудничества Беларуси и Башкортостана до 2028 года. Прямое авиасообщение поможет активнее развивать деловые связи.

# Белавиа # Беларусь-Россия

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