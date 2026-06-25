«Белавиа» возобновила регулярные рейсы между Минском и Уфой

Национальная авиакомпания возобновляет рейсы из Минска в Уфу в рамках программы развития делового партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальная авиакомпания возобновляет рейсы из Минска в Уфу в рамках программы развития делового партнерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый борт уже приземлился в аэропорту нашей столицы. Воздушное судно встретили по традиции – с хлебом, солью и водяной аркой. Среди пассажиров – деловые гости и туристы.
Я давно хотела приехать в Беларусь, хотела побывать в местах Великой Отечественной войны, где это проходило. Я очень обрадовалась, когда впервые состоялся авиарейс Уфа – Минск.
Просто довольна, а то у нас вообще рейса не было. Уже люди соскучились по этому рейсу, хотят в Беларусь.
Маршрут приостанавливали в 2021 году, а теперь, после пятилетней паузы, он вернулся в расписание. Уфа стала девятым российским городом, куда из Минска будут летать регулярно – раз в неделю.
Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Сегодня российские направления занимают 57 % от общего количества пассажиров. Мы выполняем полеты не только из Минска, но и из Гомеля, из Бреста, из Могилева в Российскую Федерацию.
Возобновление рейса – часть плана сотрудничества Беларуси и Башкортостана до 2028 года. Прямое авиасообщение поможет активнее развивать деловые связи.