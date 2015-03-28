Президентские выборы в Польше: образец демократии или все же очередной шоу-марафон?

Политическое шоу происходит во многих европейских странах. В Польше стартовала президентская кампания. С действующим главой государства Комаровским скрестить шпаги намерены и серьезные и не очень претенденты. С некоторыми из них встретилась наш корреспондент Ольга Коршун и … услышала много хорошего в адрес Беларуси.

На встречу с самым эпатажным кандидатом в президенты Польши мы в буквальном смысле спешили как на пожар. А в разгар беседы, как по сценарию, сработала пожарная сигнализация, но интервью пани Гродзка – кандидат от Партии зеленых - не прервала. Впрочем, смелости ей не занимать. Еще 30 лет назад Анна была Кшиштофом! Потом сделала операцию по смене пола. В прошлой жизни остались жена и сын. Но, как политик выступает за классическую семью и общепринятые ценности.

Анна Гродзка, лидер Партии зеленых:

Традиционная семья - это здорово. И то, что некоторые говорят, что я пришла в политику, чтобы разрушать какие-то стереотипы, то это не так. В Беларуси поддерживают многодетные семьи, обеспечивают их жильем - это очень хорошо. В Польше такого нет. У нас остро стоит жилищный вопрос. И наша страна должна иметь такие программы, которые помогают нормально жить.

Кандидат от партии зеленых сошел с дистанции: не удалось собрать 100 тысяч подписей.

Янушу Корвину-Микке на этом этапе гонки повезло больше. Чемпион Польши по бриджу пытался обыграть своих политических соперников 4 раза. Ветеран боев за высший пост в стране свою предвыборную кампанию активно ведет в социальных сетях. Странички в его поддержку есть и на белорусском. В предвыборной программе лидера партии много пунктов, в том числе отмена пенсий, налогов и перезагрузка отношений с Беларусью.

Януш Корвин-Микке, лидер партии «Korwin»:

Я был за то, чтобы иметь хорошие отношения с Лукашенко. Теперь мы видим, что господин Лукашенко нейтрален в конфликте в Украине. И Польша должна быть то же самое.

Мали Бажец:

Голоса критики есть, что я не родилась в Польше. Но есть и голоса, мол, хорошо, что я - это покажет миру, что Польша - демократичная страна, если эмигрантка-казашка-мусульманка претендует на пост президента Польши.

Но попытка не удалась. Мали Бажец – этническая казашка - не прошла регистрацию в кандидаты. Став президентом, она собиралась возводить мосты между Западом и Востоком.

Кстати, один такой между Беларусью и Европой проложен совсем недавно. Это визит госсекретаря Папы Римского в нашу страну.

Мали Бажец:

Очень хорошо, что приезжает большой человек из Ватикана в Беларусь. Это очень позитивно для Беларуси, для людей.

Магдалена Огурек – представитель Союза левых демократических сил – самый гламурный кандидат в президенты. В прошлом телеведущую и актрису в Польше называют «блондинкой в законе». Встретиться с ней лично нам так и не удалось. Она принципиально не дает интервью. И эта как раз та ситуация, когда молчание совсем не золото, конечно, если есть, что сказать.

Пока политтехнологи соревнуются в креативности, Войцэх – садовод в четвертом поколении – творит на своих 15 гектарах. Его бизнес в буквальном смысле процветал и плодоносил более 30 лет, а яблоки расходились практически по всей России. Но с продуктовым эмбарго пришлось экстренно возделывать новые бизнес-почвы – от Африки до Америки. При этом нести убытки и требовать компенсации от ЕС.

Войцех Кот, владелец компании:

Я буду голосовать за кандидата, который будет заботиться об интересах фермеров, чтобы мы могли свободно продавать наши овощи и фрукты и в Россию, и в Европу, и в Африку.

Несмотря на то, что его фургон каждый день стоит в самом центре Варшавы, Януш в стороне от политики. Раньше он работал на заводе, но в 90-е его закрыли, гонял авто из Германии. Сейчас торгует цветами. Бизнес незаконный. За это в Польше – большой штраф – около 300 долларов. Но вести такой бизнес легально для него в нынешних экономических условиях невыгодно.

Януш, продавец цветов:

Часто платят в конверте. Да и налоги высокие. Для обычного работяги, как я, в Варшаве работы и нет. Скорее всего, я не пойду на выборы. Каждый раз политики много обещают, красиво говорят, но на деле ничего не меняется.

Кто победит на выборах президента, полковник в отставке пока мало интересуется. В этом году День Победы практически совпадает с Днем Победы одного из кандидатов. Участник Второй мировой пока не определился, за кого будет голосовать. Сейчас для него главное - организовать встречу фронтовых товарищей.

Эдмунд Шопка, ветеран Второй мировой войны:

В Польше День Победы - этот день споров и конфликтов. Если мы попытаемся провести торжественное мероприятие - многие воспримут это очень негативно.

В этом году за президентское кресло поборются более десятка кандидатов, но на первых ролях будут Бронислав Коморовский и Анджэй Дуда. Лидеры определились еще на стадии сбора подписей. Нынешнего президента поддержали 250 тысяч человек, а консерватор из партии “Право и справедливость” собрал более миллиона подписей. Всем остальным, скорее всего, достанутся роли второго плана.

Конрад Ренкас, политолог:

Несмотря на то, что кандидатов много, их программы почти не отличаются. Они делают шоу, привлекают внимание к себе и зарабатывают рейтинг, чтобы осенью попасть в парламент. Главным претендентам это тоже выгодно. Такие кандидаты, как Гроздка или Огурек, хороший манерв, чтобы отвелечь избирателя от важных проблем. В этом вся наша демократия, которая заключается не столько в выборе, сколько в самих этих играх.

Предыдущие выборы прошли досрочно из-за трагической гибели Леха Качинского. В гонке участовали 10 кандидатов. Кстати, среди них не было ни одной женщины. Явка избирателей превысила 50 процентов. Аналитики говорят, что сейчас этот показатель снизится. Самая актвиная часть электората – это молодежь. Среди них в Польше самый высокий уровень безработицы. Поэтому многие уезжают на заработки за границу, игнорируя выборы. Людей постарше заботит девальвация злотого и возможное присоединение к зоне евро.

Чтобы в буквальном смысле подогреть аппетиты избирателей, кандидаты идут на разные уловки. Вот, например, этот кандидат на плакате соседствует с плакатом с вполне аппетитным продуктом - колбасой.А в офис Анджэя Дуды можно попасть только через японский ресторан и бильярдную. Может, путь к сердцу некоторых избирателей и лежит через желудок. Но Магдалена Огурек пошла другим путем и в первом номере своей газеты опубликовала кроссворд и анекдоты. Конечно, про себя. Но хватит ли этого для победы, покажет время. Выборы в Польше пройдут 10 мая.

Впрочем, пока в Польше больше готовятся не к выборам, а к Пасхе. Отличная погода, предпраздничные распродажи и предстоящие большие выходные – словом, большую политику на время пришлось отложить.