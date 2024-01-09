Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей

Жительница Молодечно попала в сети мошенников. Девушка оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жительница Молодечно попала в сети мошенников. Девушка оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возбуждено уголовное дело. Преступники действовали по давно отработанной схеме, но потерпевшая не сразу заподозрила обман.
Александр Грицук, начальник УПК УВД Миноблисполкома:
Девушка сказала, что в мессенджере ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов внутренних дел. Он пояснил, что на имя девушки злоумышленники оформили кредит. Чтобы пресечь противоправные действия, ей необходимо самостоятельно взять займы в различных банках. Якобы аннулировать действия неизвестного лица. Испугавшись, жертва оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей и перевела на указанный лжеправоохранителем счет. Когда с ней перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули.
Очевидно, что ни представители банка, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не используют мессенджеры для связи. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию.