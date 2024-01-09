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Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей

09 января 2024 07:47
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Жительница Молодечно попала в сети мошенников. Девушка оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей-1

Возбуждено уголовное дело. Преступники действовали по давно отработанной схеме, но потерпевшая не сразу заподозрила обман.

Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей-4

Александр Грицук, начальник УПК УВД Миноблисполкома:
Девушка сказала, что в мессенджере ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов внутренних дел. Он пояснил, что на имя девушки злоумышленники оформили кредит. Чтобы пресечь противоправные действия, ей необходимо самостоятельно взять займы в различных банках. Якобы аннулировать действия неизвестного лица. Испугавшись, жертва оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей и перевела на указанный лжеправоохранителем счет. Когда с ней перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули.

Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей-7

Очевидно, что ни представители банка, ни сотрудники правоохранительных органов никогда не используют мессенджеры для связи. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию.

# Интернет-мошенничество # общество # Александр Грицук

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