Интернет-мошенники выманили у жительницы Молодечно почти 25 тыс. рублей

Александр Грицук, начальник УПК УВД Миноблисполкома:

Девушка сказала, что в мессенджере ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником органов внутренних дел. Он пояснил, что на имя девушки злоумышленники оформили кредит. Чтобы пресечь противоправные действия, ей необходимо самостоятельно взять займы в различных банках. Якобы аннулировать действия неизвестного лица. Испугавшись, жертва оформила два онлайн-кредита на общую сумму почти 25 тысяч рублей и перевела на указанный лжеправоохранителем счет. Когда с ней перестали выходить на связь, потерпевшая осознала, что ее обманули.