«Прекрати, медведь»: туристка уговорила медведя не грызть ее байдарку

Новости США. Видео своего приключения на Аляске американка Мэри Мели разместила на YouTube. Ролик стремительно набирает популярность.



five5x, пользователь:

Если б я был медведем, я бы подумал: эй, леди, я оставил ваш каяк в покое, но теперь, когда вы распылили в меня перец, а растерзаю его в клочья.

Дело в том, что девушка оставила свою байдарку на берегу, а сама пошла ставить палатку.

Вернувшись, она обнаружила возле лодки дикого зверя. Он внимательно изучал пожитки Мэри.

Девушка побоялась, что животное бросится на нее, и сразу же вытащила из рюкзака газовый баллончик. Так ей удалось отогнать медведя от себя, и тогда зверь переключился на байдарку. Девушка сначала кричала на лесного жителя, а в какой-то момент в буквальном смысле стала умолять «не грызть лодку».

Мэри Мели:

Неужели ты не слышишь, что я говорю тебе? Медведь, зачем ты ломаешь мою байдарку? Прекрати, медведь! Что я буду делать? Пожалуйста, остановись! Как ты здесь оказался? Ты уже должен быть в спячке!