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«Прекрати, медведь»: туристка уговорила медведя не грызть ее байдарку

03 октября 2015 15:31
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Новости США. Видео своего приключения на Аляске американка Мэри Мели разместила на  YouTube. Ролик стремительно набирает популярность.

five5x, пользователь:
Если б я был медведем, я бы подумал: эй, леди, я оставил ваш каяк в покое, но теперь, когда вы распылили в меня перец, а растерзаю его в клочья. 

Дело в том, что девушка оставила свою байдарку на берегу, а сама пошла ставить палатку.

Вернувшись, она обнаружила возле лодки дикого зверя. Он внимательно изучал пожитки Мэри.

Девушка побоялась, что животное бросится на нее, и сразу же вытащила из рюкзака газовый баллончик. Так ей удалось отогнать медведя от себя, и тогда зверь переключился на байдарку. Девушка сначала кричала на лесного жителя, а в какой-то момент в буквальном смысле стала умолять «не грызть лодку».

Мэри Мели:
Неужели ты не слышишь, что я говорю тебе? Медведь, зачем ты ломаешь мою байдарку? Прекрати, медведь! Что я буду делать? Пожалуйста, остановись! Как ты здесь оказался? Ты уже должен быть в спячке! 

Медведь еще несколько минут пытался погрызть байдарку, но в какой-то момент бросил ее и ушел восвояси. 

# Приколы # Животные # Мэри Мели

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