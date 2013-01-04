Победитель фотоакции CTV.BY – воспитанный и любвеобильный хаски Лексус

В зимней фотоакции 2012 года самый зимний питомец месяца. Победитель месяца – очаровательный сибирский хаски Лексус! Его хозяину Виталию необыкновенно повезло, ведь с такой теплой и пушистой собакой не страшны никакие морозы! Более того, зима – самая любимая пора года этого чудесного пса. Ведь больше всего на свете Лексус любит нырять в снег и прокладывать снежные траншеи. К этому располагает порода: не зря же хаски именно сибирский!

В семье Виталия и Натальи Лексус появился 2 года назад – ребята попросту решили сделать подарок на собственную свадьбу. Долго определялись с породой, а вот самого щенка выбрали сразу.

Виталий Анашкевич, хозяин «Питомца месяца CTV.BY»:

Многие щенки прыгали, лизали, целовали. А этот в стороне сидел, задом повернулся и один хвостик торчал. Этим и покорил.

Лексус – это просто чудо! Общение с ним доставило неимоверное удовольствие всей съемочной группе телеканала СТВ. Это самый настоящий большой ребенок, который, несмотря на свой крупный размер и внешнюю схожесть с волком, очень ласковый и игривый!

Виталий Анашкевич, хозяин «Питомца месяца CTV.BY»:

Он такой весь добрый, отзывчивый, к детям вообще полностью без агрессии. К незнакомому ребенку подойдет, поцелует, даже если ребенок к нему будет лезть он никакой агрессии не проявит.

Лексус – собака титулованная. Многочисленные кубки принадлежат именно ему! Уже не первый год питомец декабря принимает участие в различных выставках и практически с каждой возвращается домой победителем. Еще бы, с такой-то родословной. Папа и мама Лексуса – многократные чемпионы различных шоу-показов! Возможно, именно в генах заложены такие весьма необычные гастрономические пристрастия пса?

Виталий Анашкевич, хозяин «Питомца месяца CTV.BY»:

Однажды купили овощи и принесли домой. Нам нужно было уехать на пару часов, приходим, смотрим – каждый вид овощей надкусан, а мешок с морковкой полностью разгрызен и разбросан по всей комнате. Лексус в углу лежал грязный весь, но и счастливый. Вот любит морковку почему-то.

Хаски – собака ездовая. Зимой в сани Лексуса пока еще не запрягали, зато летом он с удовольствием помогает хозяйке кататься на роликах, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».