7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси

4 ноября завершился один из важных этапов электоральной кампании. Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали последние инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одобрение получили три заявителя из пяти. Комиссия зарегистрировала группы Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Сергея Сыранкова. В общей сложности в ЦИК было подано 11 заявлений. Зарегистрировано 7 инициативных групп, в том числе и действующего главы государства Александра Лукашенко.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Граждане проявили достаточно большую активность. Все-таки было подано 11 заявлений. Хочу подчеркнуть, что все-таки участие в избирательном процессе избрания и депутатов, избрания и Президента, это очень ответственный момент в жизни государства и общества. И, конечно, претенденты должны заранее продумывать свои действия, заранее готовиться и четко понимать те требования законодательства, те документы, которые должны знать, какие нужно представить документы, для того, чтобы получить соответствующее одобрение Центральной избирательной комиссии.