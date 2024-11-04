7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси
4 ноября завершился один из важных этапов электоральной кампании. Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали последние инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одобрение получили три заявителя из пяти. Комиссия зарегистрировала группы Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Сергея Сыранкова. В общей сложности в ЦИК было подано 11 заявлений. Зарегистрировано 7 инициативных групп, в том числе и действующего главы государства Александра Лукашенко.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Граждане проявили достаточно большую активность. Все-таки было подано 11 заявлений. Хочу подчеркнуть, что все-таки участие в избирательном процессе избрания и депутатов, избрания и Президента, это очень ответственный момент в жизни государства и общества. И, конечно, претенденты должны заранее продумывать свои действия, заранее готовиться и четко понимать те требования законодательства, те документы, которые должны знать, какие нужно представить документы, для того, чтобы получить соответствующее одобрение Центральной избирательной комиссии.
На заседании ЦИК также утвердила перечень документов, на основании которых выдается бюллетень для голосования при проведении выборов. Кроме паспорта и идентификационной карты, в этом списке – военный билет срочника, служебное удостоверение работника госоргана (организации), водительское, пенсионное и удостоверение инвалида, а также билет учащегося или студента. Напомню, что с 7 ноября до 6 декабря пройдет сбор подписей, после в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрировать кандидатов ЦИК будет в период с 22 по 31 декабря. Для регистрации инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.