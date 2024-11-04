Прямой эфир

7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси

04 ноября 2024 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

4 ноября завершился один из важных этапов электоральной кампании. Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором зарегистрировали последние инициативные группы в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси-2

Одобрение получили три заявителя из пяти. Комиссия зарегистрировала группы Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Сергея Сыранкова. В общей сложности в ЦИК было подано 11 заявлений. Зарегистрировано 7 инициативных групп, в том числе и действующего главы государства Александра Лукашенко.

7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Граждане проявили достаточно большую активность. Все-таки было подано 11 заявлений. Хочу подчеркнуть, что все-таки участие в избирательном процессе избрания и депутатов, избрания и Президента, это очень ответственный момент в жизни государства и общества. И, конечно, претенденты должны заранее продумывать свои действия, заранее готовиться и четко понимать те требования законодательства, те документы, которые должны знать, какие нужно представить документы, для того, чтобы получить соответствующее одобрение Центральной избирательной комиссии. 

7 человек претендуют на возможность стать кандидатами в Президенты Беларуси-6

На заседании ЦИК также утвердила перечень документов, на основании которых выдается бюллетень для голосования при проведении выборов. Кроме паспорта и идентификационной карты, в этом списке – военный билет срочника, служебное удостоверение работника госоргана (организации), водительское, пенсионное и удостоверение инвалида, а также билет учащегося или студента. Напомню, что с 7 ноября до 6 декабря пройдет сбор подписей, после в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрировать кандидатов ЦИК будет в период с 22 по 31 декабря. Для регистрации инициативным группам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей.

# Игорь Карпенко # Выборы в Беларуси # ЦИК Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом
04 ноября 2024 13:48

Сергеенко: Беларусь заинтересована в налаживании предметного сотрудничества с Африканским союзом

Лукашенко о внешней политике: надо шевелиться, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут
04 ноября 2024 11:34

Лукашенко о внешней политике: надо шевелиться, чтобы продать на тех рынках, где нас ждут

Сийярто в Минске: венгры выступают за то, чтобы взаимное уважение вернулось на международную арену!
03 ноября 2024 19:18

Сийярто в Минске: венгры выступают за то, чтобы взаимное уважение вернулось на международную арену!