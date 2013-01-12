Британский кот научился мурчать громче дрели

Новости Великобритании. Кот Мерлин из графства Девоншир вот-вот будет признан самым оглушительным котом в мире. Громкость его урчания достигает 100 децибел при нормальных 25 для представителя этого вида. По громкости этот показатель сравним со звуком дрели или торможения метро в лондонской подземке.

Трейси, хозяйка кота:

Когда я говорю по телефону, люди постоянно спрашивают меня: что у тебя вообще в квартире происходит?

Трейси взяла Мерлина из приюта, когда тот был ещё котёнком. Оглушительное урчание вызывает опасение у медиков, ведь постоянный шум на уровне 90-95 децибел может привести к потере слуха. Похоже, этот факт ничуть не смущает хозяйку Мерлина, расставаться с любимцем она и не собирается.