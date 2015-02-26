Битву краба и осьминога посмотрели более 8 миллионов человек

Новости Австралии. Битву краба и осьминога случайно на камеру мобильного телефона запечатлела жительница Австралии.

Девушка гуляла по побережью, когда увидела, как осьминог неожиданно выскочил из-под камней и набросился на крупного морского краба. Мощные клешни не помогли, соперник оказался сильнее. Спустя несколько секунд осьминог утащил ракообразное под воду.

Автор видео, судя по выкрикам и движению камеры, довольно эмоционально реагировала на происходящее.

Ролик появился на просторах Интернета 18 февраля. За девять дней он стал настоящим хитом. Видео уже посмотрели более восьми миллионов раз.

Видео вы найдете на официальной странице СТВ «Вконтакте».

Девушка, которой посчастливилось запечатлеть эту драматичную сцену, призналась, что это «самое лучшее и неожиданное видео» из всех, которые она когда-либо снимала.

Porsche Indrisie (девушка с этим ником опубликовала видео на YouTube):

Спасибо огромное всем, кто оставил хорошие комментарии. Это просто сумасшествие – смотреть, как быстро распространился мой ролик! «Диванным критикам» хочу сказать, что, снимая видео, я понятия не имела, что оно в итоге окажется на YouTube, и его увидят во всем мире. Да, было бы лучше, если бы я спокойно держала камеру, но вместо этого я балансировала на острых камнях и кричала своей сестре.

Весной прошлого года интернет-пользователей шокировала еще одна битва.

Свидетельницей смертельного поединка между трехметровой змеей и крокодилом, длина которого около метра, стала местная жительница Тиффани Корлис. Женщина в это время завтракала с семьей на природе.



Трэвис Корлис, очевидец:

Вот это была схватка! Такие страсти кипели в воде! Мы просто стояли, как завороженные, и наблюдали за этой битвой…

В результате пятичасовой борьбы сильнее оказалась змея... Она вытащила мертвого крокодила на берег и проглотила его целиком примерно за 15 минут.