Автомобиль переехал трех котят в Гродно

Новости Беларуси. Трагедия произошла на проспекте Строителей. Котята были дворовыми, их подкармливали жильцы одного из домов, где они в основном и обитали, но иногда выбегали погреться на асфальт. Обычно машины тормозили, сигналили и котята освобождали дорогу. Но вот один автомобиль не сбавил скорость, сообщает ctv.by со ссылкой на газету «Гродзенская праўда». По уже мертвому котенку проехала другая машина. Девушка-водитель на возмущение горожан ответила гневно: дескать, ей нужно припарковаться и правила она не нарушает.

Кстати, в Гродно нет приюта для бездомных животных.