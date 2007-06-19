Здоровье детей - здоровье нации

Столичные власти обсудили качество физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы школ города.

По статистике только треть от общего количества выпускников из стен школы выходят абсолютно здоровыми.

:208-я школа почетных гостей сегодня встретила неслучайно. В столичном смотре-конкурсе на лучшую организацию здоровья детей, в этом году ей не было равных. О здоровье детей в школе думают постоянно. Например, сегодня 32 команды продемонстрировали отличную форму и физподготовку на спартакиаде "Веселые старты".

На победу настроены не только дети. Специалисты отделения гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии не первый год сражаются за здоровье каждого школьника. Их беспокойства небеспочвенны. По статистике последних пяти лет у 45% старшеклассников-отклонения в весе, более чем у трети формируется близорукость. И только треть от общего количества из стен школы выходят абсолютно здоровыми.

"Я хочу отметить ряд вопросов, которые не требуют материальных затрат. У нас в городе практически не решаются вопросы гимнастики до уроков. Единственный район, в котором этот вопрос решается на хорошем уровне ?это Ленинский район. Мы вместе с комиссией видели, как работа проводится в 17 гимназии, в 153-ей школе, когда на каждой перемене все дети с музыкальным сопровождением занимаются физкультурой. Это должно быть везде", - считает заведующая отделением гигиены детей и подростков Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь. Специалисты не забывают и о современных технологиях. Кондиционирование учреждений образования, приобретение ионизаторов.

:197-я? - единственная в Первомайском районе школа со спортивным уклоном. Четыре урока физкультуры в день и шесть тренировок по гандболу. Для этих ребят спорт не просто хобби, а стиль жизни. Сейчас юные спортсмены готовятся к Первенству Республики по гандболу "Стремительный мяч". Даже на интервью не отвлекаются. Зато тренер с гордостью показывает многочисленные награды своих подопечных. Два физкультурных, теннисный, тренажерный залы и даже лыжная база - к здоровью учеников свой подход.

Из 243 школ столицы -14 с физкультурным уклоном. Излюбленные виды спорта школьников - футбол, хоккей и теннис. В здоровом теле здоровый дух воспитывают в 35 спортивных классах. В ближайшие два года планируется открыть еще четыре. Специалисты уверены: такое отношение к детям окупится сторицей. Ведь здоровые дети - это здоровая нация.