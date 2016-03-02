Вредные бактерии и микробы в доме. Начните борьбу с инфекцией вовремя!

«Тёплых местечек» для микробов и грибков в доме большое количество: кухонная раковина, грязное белье, обувь, уборная. Поэтому начинать борьбу с инфекции стоит вовремя.

Алла Дашкевич, заведующий противоэпидемическим отделением эпидемиологического отдела ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии»:

Опасность заключается в том, что различные микроорганизмы могут вызывать у человека заболевания: острые кишечные инфекции, сальмонаиозы, вирусный гепатит А и ряд других. И возбудители попадают в организм человека через загрязнённые бактериями и вирусами предметы обихода, различные поверхности верхней среды, с продуктами питания через овощи, фрукты, которые не помыты либо недостаточно помыты.

На одном квадратом миллиметре слизистой рта человека уживается до 100 миллионов микробов. И когда вы чистите зубы, щётка отнюдь не убивает микроорганизмы, а только собирает их на себя.

Алла Дашкевич, заведующий противоэпидемическим отделением эпидемиологического отдела ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии»:

Вообще за зубной щеткой нужно правильно ухаживать. И то есть после использования ее нужно промыть, стряхнуть и поставить вертикально. В семье если несколько зубных щеток хранятся в одном стакане, нужно следить за тем, чтобы они не соприкасались друг с другом. Вообще целесообразно использовать стаканчик с индивидуальными отверстиями для каждой щетки. А вообще у стоматологов есть рекомендации менять зубную щетку каждые 3 месяца.

Один из самых грязных предметов в доме – губка для мытья посуды. Частички пищи, остающиеся на губке, да еще и влажная среда – идеальные условия для развития микробов. Верные способы их уничтожить - оставить губку на ночь в баночке с раствором соды или же поместить ее в микроволновку на 30-60 секунд.

Алла Дашкевич, заведующий противоэпидемическим отделением эпидемиологического отдела ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии»:

То, что касается мытья посуды, то есть перед тем , как ее помыть, нужно очистить от остатков пищи. После того, как помыли посуду, нужно тщательно вымыть раковину, кран и губку для мытья посуды и салфетки также необходимо тщательно вымыть и просушить. И менять их необходимо не реже, чем 1 раз в неделю, либо по мере ее загрязнения.

Любые технические девайсы, к которым вы прикасаетесь десятки раз на день, могут стать укромным местечком для микробов. Что касается клавиатуры компьютера, по статистике, за год использования она становится на 1–1,5 килограмма тяжелее за счёт попавшего в неё мусора и остатков еды.

Алла Дашкевич, заведующий противоэпидемическим отделением эпидемиологического отдела ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии»:

Стараться не принимать пищу, сидя за компьютером. А вообще все, что касается ухода: клавиатура, мышка компьютера , ноутбук на сегодняшний день имеются специальные салфетки спиртовые, которые следую использовать для того, чтобы обрабатывать эти поверхности.

Будьте осторожны и в общественном транспорте. Это места массового скопления людей. И всё, к чему они прикасаются, –поручни, сиденья, ручки входных дверей – это места активного обитания микробов.

Алла Дашкевич, заведующий противоэпидемическим отделением эпидемиологического отдела ГУ «Минский центр гигиены и эпидемиологии»:

В транспорте нужно стараться не прикасаться руками к глазам, лицу. Ну, а после того, как мы вернулись домой или мы приехали на работу. Целесообразно помыть руки для того, чтобы они были чистыми.

К слову, обязательно мыть руки нужно перед едой, после туалета и после возвращения с улицы. С мылом не менее 20-30 секунд.