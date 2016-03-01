В Минске прием пациентов впервые начали вести врачи общей практики

Новости Беларуси. Все виды медпомощи в одном кабинете. В 14-ой минской поликлинике прием пациентов впервые начали вести врачи общей практики. Такие специалисты могут оказывать куда более широкий спектр услуг, чем участковые терапевты. Они владеют и навыками врача-невролога, и лора, и даже офтальмолога.

В столичных поликлиниках доктора такого профиля будут работать лишь с взрослыми пациентами, хотя в мировой практике эти специалисты принимают и детскую аудиторию. Сейчас врачи-терапевты проходят необходимое обучение. Оно рассчитано на 4 месяца. Планируется, что в ближайшие годы на базе филиала 14-ой поликлиники создадут отделение врачей общей практики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Красниченко, главный врач УЗ «14-ая центральная районная поликлиника Партизанского района Минска»:

На кафедре врача общей практики существуют курсе переподготовки для участковых терапевтов. В прошлом году мы три врача обучили на кафедре врача общей практики.