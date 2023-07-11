Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках

Существует мнение о том, что удаление родинок и новообразований летом может сулить большими проблемами – от ожогов до воспалительных процессов с последующим перерождением клеток в рак. Так ли это, мы решили разобраться и спросили у специалиста.

Эдгар Гинюк, врач-хирург медицинского центра «Кравира»:

Бытует мнение, что удаление невусов летом может привести к раку. На самом деле это не так. Если доктор выполнил удаление правильно, то есть удалил ее в пределах здоровых тканей, то ранка ничем не отличается от любой другой царапины, полученной в быту, либо после другой хирургической манипуляции. Но если родинка была удалена не до конца, то есть остались какие-то ее клетки в месте удаления, то, конечно, ультрафиолетовое излучение может спровоцировать рост меланомы. То есть может быть перерождение родинки. Но вообще, если родинка стала беспокоить, как-то себя проявлять – чесаться, болеть, кровоточить – ждать не нужно, потому что это будет потеряным временем. Лучше ее удалить сразу.

Родинки, которые из-за своего местоположения подвергаются травматизму, и вовсе требуют немедленного удаления. К примеру, образование на волосистой части головы травмируется расческой, а если вы регулярно окрашиваете волосы, то еще и красителями.

Эдгар Гинюк:

Особенно нужно удалять те родинки, которые постоянно травмируются: либо хроническая травма, либо эпизодическая. К таким зонам можно отнести воротниковую, зону ремня, волосистую часть головы, у женщин – область бюстгалтера, у мужчин – зона бритья. Хроническая травма может спровоцировать рост меланомы.

Место на коже после удаления по силе повреждения больше напоминает поверхностные царапины, чем хирургические раны. Лазерный метод сегодня считается наиболее эффективным. Он позволяет удалять новообразование на любой части тела с ювелирной точностью и не требует никакой подготовки. После удаления родинки пациент не привязан к медицинскому центру, где выполнял такую процедуру.

Эдгар Гинюк:

Если мы говорим о лазерном удалении, то это бесконтактный, бескровный метод, асептичный, малотравматичный. И он оставляет за собой наименьший эстетический дефект. На месте удаленного новообразования мы не заметим практически никаких следов. Но не каждую родинку можно удалить лазером. Есть все-таки те невусы, которые лучше всего иссекать. Если мы говорим о более старых методах, как электрокоагуляция, либо кто-то, не дай бог, удаляет родинки криодеструкцией, конечно, этого делать нельзя, потому что на месте удаленного новообразования будет некрасивый рубец.