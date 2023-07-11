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Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках

11 июля 2023 07:35
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Существует мнение о том, что удаление родинок и новообразований летом может сулить большими проблемами – от ожогов до воспалительных процессов с последующим перерождением клеток в рак. Так ли это, мы решили разобраться и спросили у специалиста.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-1

Эдгар Гинюк, врач-хирург медицинского центра «Кравира»:
Бытует мнение, что удаление невусов летом может привести к раку. На самом деле это не так. Если доктор выполнил удаление правильно, то есть удалил ее в пределах здоровых тканей, то ранка ничем не отличается от любой другой царапины, полученной в быту, либо после другой хирургической манипуляции.

Но если родинка была удалена не до конца, то есть остались какие-то ее клетки в месте удаления, то, конечно, ультрафиолетовое излучение может спровоцировать рост меланомы. То есть может быть перерождение родинки. Но вообще, если родинка стала беспокоить, как-то себя проявлять – чесаться, болеть, кровоточить – ждать не нужно, потому что это будет потеряным временем. Лучше ее удалить сразу.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-4

Родинки, которые из-за своего местоположения подвергаются травматизму, и вовсе требуют немедленного удаления. К примеру, образование на волосистой части головы травмируется расческой, а если вы регулярно окрашиваете волосы, то еще и красителями.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-7

Эдгар Гинюк:
Особенно нужно удалять те родинки, которые постоянно травмируются: либо хроническая травма, либо эпизодическая. К таким зонам можно отнести воротниковую, зону ремня, волосистую часть головы, у женщин – область бюстгалтера, у мужчин – зона бритья. Хроническая травма может спровоцировать рост меланомы.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-10

Место на коже после удаления по силе повреждения больше напоминает поверхностные царапины, чем хирургические раны. Лазерный метод сегодня считается наиболее эффективным. Он позволяет удалять новообразование на любой части тела с ювелирной точностью и не требует никакой подготовки. После удаления родинки пациент не привязан к медицинскому центру, где выполнял такую процедуру.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-13

Эдгар Гинюк:
Если мы говорим о лазерном удалении, то это бесконтактный, бескровный метод, асептичный, малотравматичный. И он оставляет за собой наименьший эстетический дефект. На месте удаленного новообразования мы не заметим практически никаких следов. Но не каждую родинку можно удалить лазером. Есть все-таки те невусы, которые лучше всего иссекать. Если мы говорим о более старых методах, как электрокоагуляция, либо кто-то, не дай бог, удаляет родинки криодеструкцией, конечно, этого делать нельзя, потому что на месте удаленного новообразования будет некрасивый рубец.

Удалять родинки летом безопасно? Хирург рассказал о возможных рисках-16

Самое важное после удаления родинки – это правильный уход. Главная рекомендация – используйте солнцезащитный крем.  При нахождении под солнечными лучами место удаления важно спрятать под толстым слоем SPF-50.

Эдгар Гинюк:
Даже если учесть тот факт, что на месте удаленной родинки появился какой-то некрасивый рубчик, который вам не нравится. Мы всегда помним, что любой рубчик можно скорректировать. Есть лазерная коррекция рубцов, которая позволяет нам стереть неприятные моменты, которые у вас случились в жизни либо после хирургических манипуляций, в том числе после удаления любых новообразований. Если брать эстетическую точку зрения, то конечный результат всегда лучше, чем какая-то большая родинка, которая несет в себе опасность в плане того, что она может переродиться в злокачественную опухоль кожи.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Эдгар Гинюк # Фотофакт

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