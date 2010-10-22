В Гомеле открылось первое региональное отделение белорусского детского хосписа

Проект реализован Гомельским филиалом общественного объединения «Белорусский детский хоспис» и предполагает оказание медицинской, социальной, психологической помощи тяжело и безнадежно больным детям.

Маша Кашкина ничем не отличалась от своих сверстников лишь первый месяц жизни. А уже в восемь месяцев девочка впервые оказалась в реанимации. Точный диагноз врачи затрудняются поставить и теперь. Сложное врождённое заболевание мозга у ребенка перевернуло жизнь всей семьи.

Елена Кашкина, мама:

Света – наша медсестра. Другой раз могу попросить ее, если мне надо отлучится ненадолго, с ребенком посидеть. Она в реанимации работает, квалифицированный работник. С ней я не боюсь ребенка оставить. Конечно, легче. Не до такой степени как до этого – один на один в четырех стенах.

Белорусский детский хоспис – единственная общественная организация, которая оказывает тяжелобольным профессиональную медицинскую помощь. А кроме того, постоянно поддерживают детишек материально и медикаментами.

Ирина Калманович, внештатный специалист управления здравоохранения Гомельского облисполкома по оказанию паллиативной помощи детям:

В первое время у нас со стороны родителей была некая настороженность. Однако сейчас эта настороженность исчезла.



Ирина Калманович – реаниматолог с 20-летним стажем. Она возглавила региональную программу белорусского детского хосписа. Гомельский филиал сегодня – это всего четыре человека. Вот уже полгода женщины помогают детям и их родителям справиться с бедой. Среди пациентов – 24 семьи.

Елена Казаченко, психолог:

Родители, которые попадают в такую ситуацию, никогда не готовы к ней. К этому никогда никто специально не готовится. И всегда это большой эмоциональный шок, за которым следует временная потеря жизненных ориентиров. В такой ситуации очень важно, что бы кто-то оказался рядом. И лучше, что бы это был специалист.

22 октября для гомельского хосписа большой день – появился свой офис. Кабинет паллиативной помощи – стартовая площадка для больших дел. В ближайших планах филиала – создание родительского клуба, где мамы тяжелобольных детей смогут делиться своими проблемами, обмениваться опытом и поддерживать друг друга. Здесь же ждут волонтеров и спонсоров. Их помощь прямо сейчас нужна попавшим в беду.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель