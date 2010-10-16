В Беларуси все чаще выявляют рак поджелудочной железы, когда уже слишком поздно

Коварство рака поджелудочной железы в том, что болезнь обычно обнаруживается на поздних стадиях, поэтому и надежд на выздоровление у человека остается мало. Это же подтверждает и статистика: с момента установления диагноза около 90 процентов пациентов умирают в течение года. А если удается обнаружить злокачественную опухоль на ранней стадии и вовремя сделать больному операцию по ее удалению, прогноз более благоприятный.

Александр Гладышев, заведующий онкохирургическим отделением № 1 Минского городского клинического онкодиспансера, врач-онколог высшей категории:

К сожалению, в последнее время во всем мире и в Беларуси тоже все чаще выявляют таких больных. В зоне риска находятся те больные, которые длительно страдают воспалительными процессами в поджелудочной железе — например, хроническим панкреатитом. К раку может привести и желчнокаменная болезнь. Еще одна патология, провоцирующая возникновение злокачественной опухоли в поджелудочной железе, — сахарный диабет. Питание тоже влияет на развитие злокачественного образования. Особенно, если человек злоупотребляет мясными продуктами. Такая пища заставляет поджелудочную железу избыточно продуцировать панкреатический сок, что дольно опасно. В то же время доказано: фрукты, овощи и ягоды обладают противоопухолевым эффектом. Учеными доказано, что у курящих риск заболеть раком поджелудочной железы в 3 раза выше.

Если появились постоянные и тупые боли в области левого подреберья или же опоясывающие, нужно срочно обращаться к врачу! Тревожный симптом, если человек за полгода похудел на 10 кг и более. Опасно и возникновение желтухи. При этом больного донимает кожный зуд, так как желчные кислоты, в избытке поступающие в кровь, раздражают рецепторы кожи.

Тем, у кого есть факторы риска развития рака поджелудочной железы, хотя бы раз в год нужно проходить УЗИ брюшной полости. Этот метод позволяет выявить опухоль небольших размеров. А еще следует серьезно лечить имеющиеся хронические заболевания, тогда раку придется отступить, пишет «Народная газета».