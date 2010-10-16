Ведущий мировой хирург провел первую в Беларуси операцию по удалению узла на щитовидной железе особым способом

В Беларуси заболевания щитовидной железы – одна из серьезных проблем. С подобным диагнозом на учете врачей состоит около 130 тысяч наших сограждан. Часть из них лечат классической хирургией. Японский хирург-эндокринолог Казуо Шимизу применяет эндоскопический метод, внутренние ткани при этом не сильно повреждаются, шрамы и рубцы практически не остаются. На неделю он приехал в Беларусь.

Хирургической эндокринологией в нашей стране занимаются специалисты кафедры хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования под руководством профессора Александра Воробья, Центра заболеваний щитовидной железы на базе 1-й минской клиники, хирурги 10-й столичной клинической больницы и отделения эндокринной хирургии в Гомеле. Злокачественные образования на щитовидке оперируют и врачи-онкологи в Минске, Гомеле и Бресте, пишет «Р».

Александр Воробей, профессор:

Каждый год наши хирурги делают около 200 операций на щитовидной железе. Чтобы не пропустить момент перерождения узла в злокачественный, приходится удалять все образования больше одного сантиметра. До недавнего времени оперировали классическим способом: удаляли узел через разрез над ключицей. Несколько раз применяли лазерную установку, разработанную белорусскими учеными. Она отлично помогает при операциях: коагулирует, не повреждает окружающие ткани, сокращает время вмешательства. Пока при помощи лазера мы сделали пять операций. С применением этого устройства думаем освоить еще одну методику: прокол узла и его облучение лазерным световодом. По идее, от этого воздействия образование разрушается. В таком случае можно обойтись вообще без операции. А вот при помощи эндоскопического метода узловой зоб мы пока не планировали оперировать, хотя лапароскопическое оборудование, которое необходимо для этого, у нас есть. Профессор Шимизу применяет собственную эндоскопическую методику уже с 1998 года, в Японии сделал уже более 500 таких операций. Сегодня он проводит что-то наподобие мастер-класса для наших специалистов. Не исключено, что в ближайшее время и мы возьмем себе на вооружение эту методику.