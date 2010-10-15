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На Витебщине для слабовидящих открываются сразу шесть компьютерных клубов

15 октября 2010 12:33
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Специальные программы позволят незрячим свободно пользоваться компьютером и интернетом. Причем бесплатно.

Белорусское товарищество инвалидов по зрению — одна из старейших общественных организаций республики. Ей более 80 лет. В настоящее время в составе БелТИЗ — 6 областных организаций, которые объединяют 20 тысяч инвалидов по зрению, около 8 тысяч заняты на производстве.

День «Белой трости» отмечается сегодня в мире. Он напоминает обществу о проблемах людей с нарушением зрения. И именно сегодня на Витебщине для слабовидящих откроются сразу шесть компьютерных клубов: в Витебске, Лепеле, Докшицах, Шарковщине, Орше и Полоцке.

Статистика такова, что каждые пять секунд в мире слепнет один человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% случаев слепоты можно было избежать, если бы пациенты вовремя получили необходимое лечение.

# Здоровье

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