Иностранцы все чаще приезжают в Беларусь поправить здоровье

Валентина Ляховец, пациентка (Россия):
Если бы я делала в Калининграде, мне бы поставили русский протез бесплатно. Но русский — я не хотела. Импортный — около 3 тысяч сам протез плюс операция. Поэтому я приехала сюда — здесь значительно дешевле.
Павел Скакун, заведующий отделением РНПЦ «Травматологии и ортопедии»:
Для иностранцев это платные услуги, естественно, в отличие от белорусов, для которых это бесплатно.
В Центре вспомогательной репродукции давно научились говорить на разных языках мира. 15 % пациентов — иностранцы. Для бездетных пар это одна из немногих возможностей стать родителями.
Олег Тишкевич, заведующий отделением Центра вспомогательной репродукции:
В Европе стандартная страховая поддержка — 3-4 попытки экстракорпорального оплодотворения. Если страховка не покрывает, пациенты ищут адекватное по качеству лечение в другой стране.
В Германии страховка не покрывает расходы на такие операции после определенного возраста. Во Франции у одиноких женщин нет полноценных прав на пробирочное оплодотворение. В Нидерландах стоят в очереди по два года. В Беларуси нет преград материнству. К тому же, соотношение цены и качества подкупает. К примеру, такая операция гражданам России обойдется в 1,5 раза дешевле, чем на родине.
Олег Тишкевич, заведующий отделением центра вспомогательной репродукции:
К нам приезжают пациенты, которые совсем недавно добились успеха в Великобритании — 4-5 попыток в Лондоне. Звонят, говорят спасибо.
В списке самых популярных — белорусские стоматологи, пластические хирурги, трансплантологи. Это при том, что медицинский туризм для Беларуси — понятие сравнительно молодое. Главную магистраль на пути экспорта медуслуг проложило государство. вложив средства в реконструкцию больниц, центров и оснастив их самым современным оборудованием. Это и позволяет сегодня оказывать медицинскую помощь на мировом уровне.
Татьяна Мигаль, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения:
Сегодня коечный фонд позволяет оказывать медицинскую помощь как белорусским гражданам, так и иностранцам без ущемления прав наших граждан. Это дополнительные деньги, которые пойдут на реконструкцию материально-технической базы, на совершенствование оказания помощи, на обучение специалистов.
Первые километры на пути медицинского туризма пройдены. Теперь стоит задача себя показать. Это и реклама, и создание программы по развитию туризма. Ведь все это пока на уровне сарафанного радио.
Лилия Кобзик, эксперт в сфере туризма:
Делаем комплексную программу и занимаемся продвижением. У нас есть определенные рынки, мы их пока не знаем. Мы приблизительно представляем, в чем россияне заинтересованы, немцы, австрийцы. Нужно изучить, что они хотят , в каком объеме.
Число желающих оздоровиться в Беларуси растет. Скажем, за последний год таких туристов стало больше на 20%.
Анастасия Корниенко, Александр Горощенко, телекомпания «СТВ».