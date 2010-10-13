Иностранцы все чаще приезжают в Беларусь поправить здоровье

По палате Института травматологии и ортопедии можно изучать карту мира. Вот пациентка из Ливана. Сперва отказывается от интервью, но потом отмечает: белорусские медики все-таки лучшие. Рядом гражданка России. Валентина Ляховец долго прокладывала путь к операции по замене коленного сустава. Географические координаты совпали в центре Европы. Здесь летом лечилась ее племянница. Отзывы самые лучшие.

Валентина Ляховец, пациентка (Россия):

Если бы я делала в Калининграде, мне бы поставили русский протез бесплатно. Но русский — я не хотела. Импортный — около 3 тысяч сам протез плюс операция. Поэтому я приехала сюда — здесь значительно дешевле.

Павел Скакун, заведующий отделением РНПЦ «Травматологии и ортопедии»:

Для иностранцев это платные услуги, естественно, в отличие от белорусов, для которых это бесплатно.

В Центре вспомогательной репродукции давно научились говорить на разных языках мира. 15 % пациентов — иностранцы. Для бездетных пар это одна из немногих возможностей стать родителями.

Олег Тишкевич, заведующий отделением Центра вспомогательной репродукции:

В Европе стандартная страховая поддержка — 3-4 попытки экстракорпорального оплодотворения. Если страховка не покрывает, пациенты ищут адекватное по качеству лечение в другой стране.

В Германии страховка не покрывает расходы на такие операции после определенного возраста. Во Франции у одиноких женщин нет полноценных прав на пробирочное оплодотворение. В Нидерландах стоят в очереди по два года. В Беларуси нет преград материнству. К тому же, соотношение цены и качества подкупает. К примеру, такая операция гражданам России обойдется в 1,5 раза дешевле, чем на родине.

Олег Тишкевич, заведующий отделением центра вспомогательной репродукции:

К нам приезжают пациенты, которые совсем недавно добились успеха в Великобритании — 4-5 попыток в Лондоне. Звонят, говорят спасибо.

В списке самых популярных — белорусские стоматологи, пластические хирурги, трансплантологи. Это при том, что медицинский туризм для Беларуси — понятие сравнительно молодое. Главную магистраль на пути экспорта медуслуг проложило государство. вложив средства в реконструкцию больниц, центров и оснастив их самым современным оборудованием. Это и позволяет сегодня оказывать медицинскую помощь на мировом уровне.

Татьяна Мигаль, начальник управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения:

Сегодня коечный фонд позволяет оказывать медицинскую помощь как белорусским гражданам, так и иностранцам без ущемления прав наших граждан. Это дополнительные деньги, которые пойдут на реконструкцию материально-технической базы, на совершенствование оказания помощи, на обучение специалистов.

Первые километры на пути медицинского туризма пройдены. Теперь стоит задача себя показать. Это и реклама, и создание программы по развитию туризма. Ведь все это пока на уровне сарафанного радио.

Лилия Кобзик, эксперт в сфере туризма:

Делаем комплексную программу и занимаемся продвижением. У нас есть определенные рынки, мы их пока не знаем. Мы приблизительно представляем, в чем россияне заинтересованы, немцы, австрийцы. Нужно изучить, что они хотят , в каком объеме.

Число желающих оздоровиться в Беларуси растет. Скажем, за последний год таких туристов стало больше на 20%.

Анастасия Корниенко, Александр Горощенко, телекомпания «СТВ».