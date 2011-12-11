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Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение

11 декабря 2011 18:36
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Перестук деревянных ложек мог бы стать музыкой. Но стараниями массажистов он дает не менее потрясающий эффект. Особая массажная методика, основанная на разных тонах и вибрации, позволяет добиться мощного дренажного воздействия.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-1

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-3

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-5

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Происходит мощное очищение клетки и околоклеточного пространства от шлаков, от накопившихся продуктов распада.
Ложки абсолютно без противопоказаний. Особенно используются в коррекции веса – усилить отток, улучшить питание клетки. Это первые позиции, от которых надо отталкиваться в коррекции веса.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-8

Решить гораздо больше проблем позволяет стоунтерапия, или подаренный миру викингами массаж камнями. Для него используются как нагретые камушки, так и холодные.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-11

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-13

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
В чем прелесть камней? Мало того, что массажист может работать и руками, и камнем, эти камни можно положить, и они уже сами работают. То есть если массажист работает на ноге, а положить камни на живот, то они на животе работают, еще и массажисты работают. В этом дополнительная прелесть этого массажа.

Камни можно размещать практически на любую часть тела. А можно и работать ими как массажными инструментами, воздействуя на отдельные рефлекторные зоны.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-16

Горячие базальтовые камни дают возможность снять напряжение с мышц, не прибегая к разминаниям, или снять некоторые болевые синдромы. Но в некоторых случаях такое тепло может причинить и вред, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-19

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Тепло прикладывать на воспаленные участки не стоит, потому что это противопоказание. И когда человек приходит на стоунтерапию, его обязательно должен посмотреть врач и рассказать массажистам, как этот массаж делать, где использовать эти камни, где не использовать.

Для массажа с холодными камнями противопоказаний почти нет. Ну, а самые отчаянные гурманы массажных удовольствий никогда не откажутся от контрастов.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-22

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
В стоунтерапии есть такие понятия, как холодный и горячий массаж, бывает контрастный массаж. То есть чередование холодного и горячего, как контрастный душ.
Эти чередования позволяют снять стресс. А как лечебный эффект, при болевых синдромах используются все-таки холодные камни. А при хронических болях, при растяжениях уже лучше использовать горячие камни.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-25

Говорят, полтора часа стоунмассажа равны десяти дням отдыха. Желаете сделать его совершенно неповторимым? Требуйте пуансоны! Это – мешочки с теплыми целебными травами, а массаж с ними называют «императорским».

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-28

В его основе – методы расслабления индийской аюрведы и древней китайской медицины.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-31

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-33

Современные технологии тоже не прочь поспорить за право дарить целебный отдых. Тонусные столы древним китайским императорам и не снились. Эти «пассивные тренажеры» подходят абсолютно всем, без оговорок на возраст и уровень физической формы.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-36

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Это тренируемая для организма пассивная гимнастика. Увеличивается за счет вибрации кровенаполнение всех внутренних органов, мышц. И, соответственно, улучшается обмен в них. Ну, и хороший лимфоотток.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-39

Тонусные столы, как и спортивные тренажеры, отличаются по своим функциям. Одни за счет вибрации улучшают кровообращение, другие – снимают хронические боли и повышают гибкость тела, разгружая мышцы поясничной области или грудного отдела позвоночника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Чичук, врач-реабилитолог:
Это не требует много времени. Можно зайти после работы, позаниматься, полежать, отвлечься, а стол за тебя все сделает.

Массаж камнями, ложками и пуансонами: корректируем вес, снимаем напряжение с мышц и улучшаем кровообращение-42

Как видите, методов и способов улучшить свое здоровье с удовольствием множество. Запасайтесь только желанием, временем и, непременно, рекомендациями доктора.

# Косметология # Здоровье

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