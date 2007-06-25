"Твое сердце бьётся не только для тебя"

В центральных и районных поликлиниках с 8.00 до 20.00 будет работать "горячая линия". Квалифицированные специалисты ответят на все вопросы граждан. В городе расположатся пункты по измерению артериального давления. Каждый желающий сможет проверить свое здоровье в универсамах города, на станциях метрополитена, а также на промышленных предприятиях и в аптеках. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.
Статистика такова, что 53% причин смертности - это сердечно-сосудистые заболевания и гипертоническая болезнь.