"Твое сердце бьётся не только для тебя"

Общегородскую акцию под таким девизом проведет Минздрав для жителей Минска. Она пройдет 28-29 июня и будет посвящена проблемам давления.

В центральных и районных поликлиниках с 8.00 до 20.00 будет работать "горячая линия". Квалифицированные специалисты ответят на все вопросы граждан. В городе расположатся пункты по измерению артериального давления. Каждый желающий сможет проверить свое здоровье в универсамах города, на станциях метрополитена, а также на промышленных предприятиях и в аптеках. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Пиневич.

Статистика такова, что 53% причин смертности - это сердечно-сосудистые заболевания и гипертоническая болезнь.

