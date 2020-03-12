«Сразу пациент на операционном столе отмечает резкое улучшение». Уникальная технология лечения сердца уже в Беларуси

В Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» пациентам с нарушениями сердечного ритма предложили уникальную методику лечения, которая способна задать правильный ритм даже самым тяжелым случаям.

Олег Коваленко, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология» г. Минска:

Эту методику мы внедрили уже около месяца назад. В последний раз наш друг и коллега из польского центра, из Кракова – Марик Ястремский, он приехал к нам на той неделе и мы выполнили пять операций по новой методике.

Экспериментальную технологию уже нарекают спасительной. Операции с внедрением чудо-аппарата гарантируют пациентам не только здоровое сердце, но и быструю выписку. Олег Коваленко:

Имплантация кардиостимулятора, которая заключается именно в имплантации стимулирующего электрода в проводящую систему сердца. Ранее такие операции в нашей республике не выполнялись. Пациенты после наших операций находятся от двух до трех суток, и после этого они сразу возвращаются к нормальной жизни.

Фишка такого кардиостимулятора – в электроде, который может добраться туда, куда ранее жизненно необходимый аппарат не имел доступа. Благодаря такой точной установке, сердце будет работать без перебоев. Олег Коваленко:

Вот эта методика позволяет нам лечить пациентов с выраженной сердечной недостаточностью. Она позволяет нам добиться работы сердца так, как запрограммировала сама мать-природа.

Ранее методика использовалась только в двух медицинских центрах Польши и в одном – Италии. Теперь есть и в Беларуси. Олег Коваленко:

Эта методика отрабатывается уже на протяжении последних 30 лет и, благодаря вот этим новым технологиям, позволили вплотную приблизиться к имплантации электродов в сам пучок Гиса.

Сама операция проводится под контролем рентгеновского оборудования, пациенту делают местную анестезию, и о своих ощущениях он может рассказать врачу прямо на операционном столе. Олег Коваленко:

Сразу пациент на операционном столе отмечает резкое улучшение, позволяет уменьшить пребывание его как в стационаре, так и на реабилитации.

Опробовать новую методику врачи могут посоветовать и тем пациентам, у кого уже стоят кардиостимуляторы старого образца. Олег Коваленко:

Мы можем именно эту методику пересматривать и по медицинским показаниям от 5 до 10% случаев нуждающихся в имплантации кардиостимулятора.

Такая уникальная технология подходит и для лечения мерцательной аритмии, которую уже успели окрестить «болезнью XXI века». Стоит отметить: в группу риска попадают не только люди преклонного возраста. Эту методику нельзя назвать панацеей от такой болезни, но, как уверяют врачи, она способна значительно облегчить жизнь пациента. Олег Коваленко:

Это далеко не пожилые люди и мы видим, что в наше время эта проблема все время молодеет и поэтому она актуальна для нашей страны. Эта методика позволяет нам внедрять ее и пациенту с лечением фибрилляции предсердий, которых в нашей стране очень большое количество.

У Леонида Яковлевича тяжелая сердечная недостаточность, которая и обусловлена той самой мерцательной аритмией. По словам врачей, этому пациенту показана трансплантация сердца. На помощь пришли новые технологии, буквально на днях Леониду провели первый этап лечения: имплантация того самого спасительного электрода. Мужчина уверяет: экспериментальных методик он не боится, главное – результат. Леонид Яруш, пациент РНПЦ «Кардиология» г. Минска:

Жить немного полноценным, потому что уже 8 месяцев я не человек.

Дмитрий Гончарик, рентгенэндоваскулярный хирург РНПЦ «Кардиология» г. Минска:

Прогнозы у этого пациента будут намного лучше, неделю назад он не мог ходить по палате без одышки. Сердце работает от кардиостимулятора – это наиболее физиологичное в его ситуации. Будет частота сердечных сокращений и синхронная работа двух камер сердца.

Врачи рассказывают: мерцательная аритмия поражает не только сердце, но и психическое состояние, в целом. По статистике, каждый третий пациент страдающий от такой напасти подвержен депрессиям, что сильно ухудшает качество жизни. С такой ситуацией столкнулся и Павел Николаевич. Ранее мужчина уже проходил лечение аритмии в Израиле, однако, не дождавшись должного результата, решил отдать своё сердце в руки отечественных врачей. Павел Хотин, пациент РНПЦ «Кардиология» г. Минска:

Все время жил между приступами. Я знал, что если не через неделю, то через полторы я это «удовольствие» получу. Пришел в нормальное состояние, каких-то беспокоящих ощущений нет.